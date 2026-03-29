Ribut Narelle: Gangguan LNG Australia berterusan, ribuan masih tanpa elektrik
Mar 29, 2026 | 3:39 PM
Awan ribut berkumpul di Port Douglas, Queensland, Australia, pada 19 Mac sejurus sebelum ribut Narelle melanda. - Foto EPA
SYDNEY: Pengeluaran gas asli cecair (LNG) Australia masih terganggu lebih seminggu selepas ribut Narelle melanda, dengan bekalan elektrik kepada ribuan penduduk di kawasan barat laut yang lebih terpencil masih terputus pada 29 Mac.
Narelle, yang diturunkan taraf daripada siklon tropika pada 28 Mac, menjejas loji LNG Chevron dan Woodside, seterusnya memburukkan kekurangan bekalan tenaga sedunia akibat perang di Timur Tengah yang telah berlarutan sebulan.
Minyak mahal, kos hidup naik, bekalan mula terjejas di Asia TenggaraMar 24, 2026 | 2:22 PM
Medan perang Selat Hormuz cetus kejutan ekonomi duniaMar 23, 2026 | 5:30 AM
Krisis tenaga global dorong banyak negara galak kerja dari rumahMar 13, 2026 | 4:37 PM
Thailand, Vietnam galak kerja dari rumah susulan lonjakan harga minyakMar 10, 2026 | 6:31 PM
Ribut di Australia putuskan bekalan elektrik 110,000 rumah; seorang mautDec 26, 2023 | 2:23 PM