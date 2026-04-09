PM Australia lawat S’pura, perkukuh janji kerjasama bekalan tenaga
Apr 9, 2026 | 3:55 PM
Perdana Menteri Australia, Encik Anthony Albanese (kanan), dijadual mengunjungi Terminal LNG Singapura dan Syarikat Penapisan Singapura di Pulau Jurong. - Foto ST
Perdana Menteri Australia, Encik Anthony Albanese, mengunjungi Singapura dari 9 hingga 11 April.
Lawatan rasmi itu termasuk kunjungan ke kemudahan minyak dan tenaga di Pulau Jurong.
