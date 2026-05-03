PM New Zealand lawat S’pura untuk saksi pemeteraian pakatan perdagangan bekalan penting
May 3, 2026 | 7:29 PM
Perdana Menteri New Zealand, Encik Christopher Luxon, mengadakan lawatan rasmi ke Singapura dari 3 hingga 5 Mei. - Foto ST
Perdana Menteri New Zealand, Encik Christopher Luxon, akan berada di Singapura dari 3 hingga 5 Mei bagi menyaksikan kedua-dua negara memperkukuh perkongsian mereka melalui satu perjanjian yang akan menjamin kelancaran aliran perdagangan bekalan penting.
Lawatan rasmi selama tiga hari itu menyusuli Perkongsian Strategik Menyeluruh (CSP) yang dimeterai kedua-dua negara pada Oktober 2025, lapor Kementerian Ehwal Luar (MFA) dalam satu kenyataan pada 3 Mei.
