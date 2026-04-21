PM Wong, Anwar bincang krisis Iran, tumpu daya tahan tenaga
Turut bincang kerjasama lebih erat bagi perkukuh rantaian bekalan
Apr 21, 2026 | 1:26 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, membincangkan krisis di Iran bersama rakan sejawatnya dari Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menerusi satu panggilan telefon pada 20 April. - Foto FACEBOOK LAWRENCE WONG
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, dan rakan sejawatnya dari Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menekankan kepentingan usaha diplomatik ketika kedua-dua negara itu menumpukan perhatian kepada pengukuhan rantaian bekalan dan daya tahan tenaga di tengah-tengah perang di Timur Tengah.
Dalam panggilan telefon pada 20 April, mereka membincangkan krisis Iran, tegas Encik Wong, sambil menegaskan betapa pentingnya usaha diplomatik yang berterusan untuk mencapai penyelesaian isu.
