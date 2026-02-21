Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (kiri), berterima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas peluang bertukar-tukar pandangan secara terbuka mengenai pelbagai isu, dalam hantaran Facebook pada 20 Februari. - Foto FACEBOOK LAWRENCE WONG

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (kiri), berterima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas peluang bertukar-tukar pandangan secara terbuka mengenai pelbagai isu, dalam hantaran Facebook pada 20 Februari. - Foto FACEBOOK LAWRENCE WONG

PM Wong buka puasa bersama Anwar di KL Kededua pemimpin turut tegas komitmen perkukuh hubungan dua hala

Pemimpin Singapura dan Malaysia menegaskan komitmen bersama untuk memperkukuh hubungan dua hala dan mempertingkat kerjasama serantau semasa lawatan rasmi Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, ke Kuala Lumpur pada 20 Februari.

Dalam satu hantaran di Facebook pada 20 Februari, Encik Wong mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas peluang mengadakan “pertukaran pandangan secara terbuka mengenai pelbagai isu”.

Beliau turut berterima kasih kepada Datuk Anwar atas jemputan untuk berbuka puasa bersamanya di Carcosa Seri Negara, sebuah estet bersejarah era kolonial di ibu negara Malaysia itu, serta atas layanan mesra yang diberikan.

Encik Wong mengucapkan selamat menyambut Ramadan yang diberkati kepada Datuk Anwar dan seluruh rakyat Malaysia, serta menambah beliau menantikan pertemuan mereka yang seterusnya.

Pertemuan terakhir kedua-dua pemimpin berlangsung pada Disember 2025, ketika Datuk Anwar mengadakan lawatan ke Singapura untuk menghadiri Rahat Pemimpin Tahunan, iaitu platform sidang kemuncak tertinggi antara kedua-dua negara.

Singapura dan Malaysia ketika itu bersetuju untuk memperdalam kerjasama dan meneruskan perbincangan mengenai isu berpanjangan, dengan kedua-dua perdana menteri menekankan kepentingan melangkah ke hadapan dengan semangat yang konstruktif, saling menghormati dan penuh muhibah.

Kedua-dua negara juga bersetuju untuk mempertingkat kerjasama dalam bidang penjagaan kesihatan serta dalam usaha memerangi penyeludupan dadah haram.