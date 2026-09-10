Berikutan ucapan Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, dan Menteri Penyelaras bagi Perkhidmatan Awam, Encik Chan Chun Sing di Parlimen pada 10 September, Setiausaha Agung Parti Pekerja (WP) Encik Pritam Singh meminta dua penjelasan mengenai gaji menteri.

Pada awalnya, Encik Pritam Singh meminta maklumat lanjut mengenai komponen gaji menteri yang berubah-ubah (AVC) dari 2018 hingga 2024.

Beliau menyatakan bahawa pemerintah sebelum ini telah mendedahkan purata bonus prestasi, komponen gaji tahunan yang berubah-ubah dan bonus nasional untuk tempoh 2013 hingga 2017, membolehkan orang ramai mengira berapa bulan gaji berubah-ubah yang diterima oleh menteri.

Dalam soalan susulannya, Encik Pritam bertanya sama ada pemerintah boleh memberikan angka yang sama untuk tempoh 2018 hingga 2024.

Selanjutnya, Encik Pritam turut bertanya jumlah gaji Menteri MR4 jika bonus maksimum yang berubah-ubah di bawah rangka kerja yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Semakan Bebas 2026 diambil kira.

Encik Pritam: Bolehkah (Encik Chan) berkongsi maklumat ini dengan kami?

Encik Chan: Komponen yang anda utarakan ialah bonus prestasi individu, dan Perdana Menteri telah berkata bahawa beliau akan melihat cara untuk menyediakan lebih banyak maklumat mengenainya.

Encik Pritam: Pada tahap tertinggi untuk bonus berubah-ubah, yang saya percaya ialah 13.5 bulan, apakah (jumlah maksimum yang boleh) Menteri MR4 dapat di bawah cadangan jawatankuasa itu?

Encik Chan: Bonus nasional adalah antara 0.7 dengan 5.6. Jadi bergantung pada tahun tersebut, anda hanya perlu menambahnya. Itulah bonus nasional. Kami tidak mempunyai hak untuk mengubahnya kerana ia berdasarkan rangka kerja. Kemudian, apa yang setiap menteri akan dapat ialah bonus nasional ditambah bonus individu.

Bonus individu berubah berdasarkan penilaian Perdana Menteri terhadap individu tersebut setiap tahun. Saya tidak akan dapat memberitahu anda berapa banyak yang diterima oleh individu setiap tahun. Jika terdapat tahun yang baik dan kita melebihi sasaran, maka menteri itu akan dapat lebih daripada norma tiga bulan sebagai bonus nasional.

Encik Pritam: Soalan kedua saya berkaitan dengan laporan jawatankuasa yang merupakan subjek Kenyataan Menteri Perdana Menteri. Ia adalah mengenai angka untuk gaji di MR4. Dengan syarat bonus berubah maksimum 13.5 bulan digunakan, (apakah nombor itu)?

Encik Chan: Saya rasa saya telah menjawab soalan itu. Saya hanya ingin menekankan satu perkara: Gaji norma adalah jumlah gaji tetap tambah komponen berubah. Ia bukan jumlah gaji tambah dengan komponen berubah, dan kemudian itu menjadi gaji penuhnya. Adakah menteri itu akan mendapat sedikit di bawah norma? Ya, bergantung pada bonus nasional, bergantung pada prestasi individu, seperti yang dinilai oleh Perdana Menteri.

Encik Pritam: 13.5 bulan adalah bonus berubah-ubah. Cadangan daripada jawatankuasa itu ialah (bonus berubah-ubah) tujuh bulan. Jika anda mengatakan tujuh bulan adalah komponen berubah-ubah, dan kemudian anda memasukkan gaji tetap anda, ia bersamaan dengan $1.8 juta. Saya bertanya – sekiranya gaji tetap tambah 13.5 bulan, iaitu maksimum yang dibenarkan di bawah rangka kerja – apakah nombor itu?

Encik Chan: Tiada gaji tetap yang tambah 13.5 bulan.

Encik Wong: Jawapan ringkas kepada apa yang ditanya oleh Encik Pritam kerana seperti yang saya faham, beliau bertanya tentang hakikat bahawa gaji sebenar yang diterima oleh pemegang jawatan politik mungkin berbeza daripada kebiasaan kerana komponen berubah-ubah, dan terdapat data mengenai bonus nasional, tetapi bukan mengenai bonus prestasi individu pada tahun-tahun lalu.

Saya tidak mempunyai data itu, dari segi berapa sebenarnya minimum dan maksimum pada tahun-tahun tersebut. Tetapi apa yang telah saya katakan dalam ucapan saya, dan saya tegaskan sekali lagi, saya berhasrat untuk melihat bagaimana, memandangkan minat di mana julat gaji, di mana menteri terletak dari segi julat gaji dan bagaimana pembayaran berubah-ubah akan berlaku, untuk melihat bagaimana kita boleh memberikan lebih banyak maklumat kepada orang ramai berkenaan pembayaran ini.