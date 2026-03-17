PM Wong: Hubungan S’pura-Jepun berkembang dengan ketara dalam 60 tahun

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, akan membuat lawatan rasmi ke Jepun dari 17 hingga 19 Mac. - Foto ST

TOKYO: Hubungan antara Singapura dengan Jepun telah berkembang dengan ketara dalam tempoh 60 tahun, dengan kedua-dua negara kini berada dalam kedudukan yang baik untuk memasuki babak baru hubungan dua hala, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, pada 17 Mac.

Perkongsian kedua-dua negara selama beberapa dekad juga memberikan asas yang kukuh untuk mengharungi dunia yang penuh dengan ketidaktentuan, perpecahan dan gangguan yang hebat, kata Encik Wong menjelang lawatan rasminya selama tiga hari ke Tokyo.

Dalam rencana untuk penerbitan Jepun, Nikkei, beliau menyatakan hubungan dua hala bermula dengan Singapura menerima bantuan dan pelaburan daripada Jepun, tetapi kemudiannya berkembang menjadi perkongsian pelbagai aspek yang saling menguntungkan.

Beliau membuat lawatan rasmi ke Jepun dari 17 hingga 19 Mac, sebagai sebahagian daripada lawatan perkenalan ke negara rakan kongsi utama di rantau ini sejak beliau mengambil alih jawatan sebagai perdana menteri pada Mei 2024.

Beliau dijadualkan bertemu dengan rakan sejawatnya, Encik Sanae Takaichi.

Pada 1970-an, syarikat Jepun terkemuka seperti Toshiba, Sumitomo dan Mitsui menubuhkan operasi di Singapura, yang mewujudkan peluang pekerjaan dan membangunkan asas perkilangan dalam ekonomi Singapura yang masih baru ketika itu, kata Encik Wong.

Pada 1980-an, Singapura mendapat manfaat daripada usaha Jepun dalam pemindahan ilmu pengetahuan berkaitan peningkatan mutu dan produktiviti.

Pelaburan Jepun di Singapura juga turut meningkat pada waktu itu, membawa bersama kepakaran dan teknologi yang sangat diperlukan oleh Singapura untuk beralih daripada industri yang bergantung pada tenaga pekerja kepada industri yang lebih maju dan berasaskan modal, kata Encik Wong.

Singapura dan Jepun semakin selesa bekerjasama antara satu sama lain menjelang 1990-an, tambahnya.

Pada 1994, kedua-dua negara bekerjasama untuk melancarkan inisiatif pertama Jepun bagi memberikan bantuan teknikal kepada negara ketiga dan program itu berterusan hingga hari ini.

Pada 2002, hubungan antara kedua-dua negara memasuki fasa baru yang penting dengan penandatanganan Perjanjian Perkongsian Ekonomi Jepun-Singapura.

Ini merupakan perjanjian perdagangan bebas (FTA) pertama Singapura dengan ekonomi utama, dan perjanjian pertama Jepun dengan mana-mana negara, tambah Encik Wong.

Ini memudahkan pengembangan perusahaan Jepun ke pasaran di seluruh Asean dan Asia-Pasifik, dengan Singapura sebagai pangkalan mereka.

Ia juga mengukuhkan peranan Singapura sebagai hab perniagaan antarabangsa sambil memperdalam hubungan ekonomi Jepun dengan rantau ini.

Kerjasama ekonomi antara kedua-dua pihak sejak itu berkembang lebih luas, merangkumi rantau ini dan melampaui sempadan.

Kedua-dua negara merupakan pihak dalam Perkongsian Ekonomi Komprehensif Asean-Jepun, Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik – tiang utama dalam seni bina ekonomi antarabangsa, ujar Encik Wong.