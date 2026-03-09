SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

PM Wong: Konflik berpanjangan bawa risiko serius pada rantau, masyarakat antarabangsa

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Singapura

PM Wong: Konflik berpanjangan bawa risiko serius pada rantau, masyarakat antarabangsa

Mar 9, 2026 | 8:30 PM
ANWAR SALEH
ANWAR SALEH

PM Wong: Konflik berpanjangan bawa risiko serius pada rantau, masyarakat antarabangsa

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, bercakap dengan Amir (Ketua Negara) Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada 8 Mac untuk membincangkan keadaan yang pesat berkembang di Timur Tengah.
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, bercakap dengan Amir (Ketua Negara) Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada 8 Mac untuk membincangkan keadaan yang pesat berkembang di Timur Tengah. - Foto MDDI

Konflik berpanjangan akan menimbulkan risiko serius, bukan sahaja kepada rantau ini, bahkan juga kepada masyarakat antarabangsa yang lebih luas, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.

Dalam catatan Facebooknya pada 9 Mac, Encik Wong berkata, beliau telah bercakap dengan Amir (Ketua Negara) Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pada 8 Mac untuk membincangkan keadaan yang pesat berkembang di Timur Tengah.

“Saya menyampaikan sokongan Singapura terhadap usaha diplomatik yang berterusan untuk mengendurkan ketegangan dan menggalakkan kestabilan di rantau ini.

“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Singapura kekal menjadi keutamaan kami.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia (Sheikh Tamim) dan pihak berkuasa Qatar atas penjagaan berterusan mereka terhadap rakyat Singapura di Qatar,” kata Encik Wong.

Encik Wong berkata Singapura sangat menghargai hubungan kukuhnya dengan Qatar dan akan terus bekerjasama rapat dalam tempoh yang mencabar ini.

Beliau turut memberi jaminan pegawai kedua-dua negara sedang bekerjasama rapat demi memastikan rakyat Singapura dijaga dengan baik dan untuk menyokong sebarang pengaturan perjalanan yang diperlukan.

Laporan berkaitan
PM Wong: Konflik berlarutan Timur Tengah bawa akibat seriusMar 7, 2026 | 7:59 PM
PM Wong: Keselamatan rakyat di Timur Tengah keutamaan pemerintahMar 5, 2026 | 6:34 PM
ENCIK LAWRENCE WONGQATAR
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg