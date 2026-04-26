PM Wong, PM Jepun saling ucap tahniah sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik
Apr 26, 2026 | 2:32 PM
Perdana Menteri Singapura, Encik Lawrence Wong, bertemu dengan Perdana Menteri Jepun, Cik Sanae Takaichi, di Tokyo pada 18 Mac 2026. Encik Wong dan Cik Takaichi saling mengucapakan tahniah pada 26 April sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara Singapura dengan Jepun. - Foto REUTERS
Perdana Menteri Singapura, Encik Lawrence Wong, dan Perdana Menteri Jepun, Cik Sanae Takaichi, saling mengucapakan tahniah pada 26 April sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara.
Encik Wong, yang juga Menteri Kewangan, dalam suratnya kepada Cik Takaichi, berkata hubungan antara Singapura dengan Jepun telah meningkat hingga menjadi kerjasama yang teguh dan dalam pelbagai bidang.
