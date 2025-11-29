Mural masyarakat di dinding Persada Budaya Wisma Geylang Serai kini siap sepenuhnya. Ia dilancarkan buat kali pertama pada Februari 2025 dengan tujuan mengundang orang awam untuk melengkapkannya bersama. - Foto BM oleh NUR DIYANA TAHA

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (depan, dua dari kiri); dan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (depan, kiri) diberi taklimat oleh Naib Presiden II Persatuan Pemudi Islam Singapura (PPIS), Cik Nur Khairah Abdul Rahim (kanan), semasa sambutan ulang tahun ke-60 Singapura ‘SG60 Bersama: Satu Hati, Seribu Bakti’ di Wisma Geylang Serai pada 29 November. - Foto MDDI

Selepas sekitar sembilan bulan proses pewarnaan yang melibatkan orang ramai daripada segenap lapisan umur dan latar belakang, sebuah mural masyarakat akhirnya siap sepenuhnya dan dirasmikan di Wisma Geylang Serai (WGS) pada 29 November.

Mural selebar kira-kira 15 meter yang tersergam megah di dinding Persada Budaya WGS itu dikonsepkan oleh anggota Angkatan Pelukis Aneka Daya (Apad), Encik Salihin Jaafar, atau lebih dikenali sebagai Fish Jaafar.

Majlis menandakan selesainya mural itu diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-60 Singapura oleh Kumpulan Kerja SG60 Bersama – SG60 Bersama: Satu Hati, Seribu Bakti – dan dihadiri tetamu terhormat, Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.

Dinamakan Mural Masyarakat SG60, mural itu ialah hasil kerjasama antara Apad dengan WGS, memaparkan pemandangan kampung, motif batik, seni silat, wau tradisional serta mercu tanda lama dan baru di Geylang Serai.

Turut hadir di majlis tersebut ialah Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim; Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam; Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi; dan penasihat akar umbi bagi GRC Ang Mo Kio, Cik Nadia Samdin.

Penasihat akar umbi bagi GRC West Coast-Jurong West, Dr Hamid Razak, dan penasihat akar umbi bagi GRC East Coast, Cik Hazlina Halim, juga hadir selaku anggota Kumpulan Kerja SG60 Bersama.

Presiden Apad, Cik Masturah Sha’ari, yang juga seorang pelukis dan pemilik bersama Maya Gallery, berkata beliau terharu melihat keluarga, kanak-kanak, dan juga orang kurang upaya turut mengambil bahagian dalam proses pewarnaan mural itu.

“Motif mural bukan sahaja mencerminkan warisan, budaya dan tradisi Melayu tetapi juga nilai silaturrahim.

“Proses kolaboratif ini menunjukkan masyarakat kami terbuka untuk kerjasama.

“Menerusi kerjasama seperti ini, kita dapat saling memahami dan menjadi lebih sedar tentang masyarakat masing-masing,” jelas Cik Masturah.

Nilai inilah yang ingin disampaikan semasa sambutan SG60 Bersama: Satu Hati, Seribu Bakti, menerusi pelbagai pameran dan persembahan Gentarasa, yang menampilkan peserta belia daripada pelbagai latar belakang.

Persembahan Gentarasa edisi SG60 mempersembahkan adaptasi kontemporari Singapura Dilanggar Todak, yang menggunakan unsur drama, tarian, muzik, dan digital untuk menghargai seni persembahan Melayu sambil menonjolkan perpaduan pelbagai budaya.

Dr Faishal, yang juga pengerusi Kumpulan Kerja SG60 Bersama, berkata Gentarasa edisi SG60 itu bukan sahaja mempamerkan warisan budaya masyarakat Melayu/Islam, tetapi menyerlahkan kemajuannya selama enam dekad.

“Ia menunjukkan bagaimana kami telah mengatasi cabaran bersama, kekal bersatu sebagai satu masyarakat, dan kini meraikan pencapaian kita sebagai sebahagian daripada kisah kejayaan Singapura,” ujarnya.