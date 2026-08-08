Keluarga di Singapura bakal menerima sokongan lebih tinggi dalam menempuh cabaran akan datang menerusi semakan menyeluruh yang bakal dilaksanakan pemerintah.

Mengumumkan demikian, Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, berkata kehidupan berkeluarga di seluruh dunia menghadapi tekanan yang kian meningkat dengan jangkaan yang semakin tinggi terhadap ibu bapa.

Selain perlu memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka, ramai dalam kalangan golongan ini juga perlu menjaga ibu bapa yang semakin berusia.

Justeru, semakan terhadap rangka kerja sokongan itu – yang bakal dibentangkan lanjut semasa Rapat Hari Kebangsaan – bertujuan membantu keluarga tangani tekanan kewangan dan menyasarkan kos membesarkan anak, meluaskan akses kepada perkhidmatan penjagaan bayi dan kanak-kanak yang bermutu serta langkah lain untuk meringankan beban keluarga.

Semakan diterajui Kumpulan Kerja Permulaan Baharu Perkahwinan dan Keibubapaan yang diumumkan pada April lalu, sedang Singapura berdepan kadar kesuburan keseluruhan (TFR) yang mencatat rekod terendah dalam sejarah.

“Ramai keluarga berasa terhimpit sedang mereka cuba mengimbangi pelbagai tuntutan yang bersaing.

“Itulah sebabnya kami sedang membuat satu semakan besar terhadap cara kami menyokong keluarga – bukan sahaja apabila pasangan berkahwin dan menimang cahaya mata. Bahkan, sepanjang kehidupan mereka,” ujar Encik Wong.

Beliau berkata demikian semasa menyampaikan Amanat Hari Kebangsaan yang dirakamkan di Stadium Negara.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pusat jagaan kanak-kanak Ilham Child Care di bangunan Primz Bizhub di Woodlands Close menghentikan operasinya di premis sedia ada pada 6 Ogos.

Ilham Child Care tutup pusat di Woodlands; hadapi sewa meningkat, cabaran operasi lain

Aug 7, 2026 | 7:45 PM
ekspedisi motosikal singapura, takluki himalaya, hari kebangsaan singapura

Kumpulan motosikal kibar bendera S’pura, tawan Himalaya sempena Hari Kebangsaan

Aug 7, 2026 | 8:24 PM
Elvin John Baptist, hina agama, TikTok, Singapura, keharmonian agama, kata-kata menghina

Lelaki didakwa keluarkan kata-kata hina, kesat terhadap masyarakat Islam di TikTok

Aug 7, 2026 | 3:27 PM
Berita Harian (BH) menguar-uarkan beberapa kegiatan dan tempat yang orang ramai boleh kunjungi pada hujung minggu ini (8-10 Ogos). Antara kegiatan yang bakal dianjurkan termasuk sambutan konsert di Our Tampines Hub (OTH) selama tiga hari, acara larian dan menunggang basikal anjuran TOGOSG, penampilan Panda Merah baharu di River Wonders dan persembahan Cahaya serta Muzik ‘Home’ yang ikonik di Jewel Rain Vortex, Lapangan Terbang Changi.

Senarai acara pada hujung minggu Hari Kebangsaan S’pura

Aug 7, 2026 | 7:57 PM
Rashidah Zulkifli, jurubahasa bahasa isyarat, NDP 2026, komunikasi OKU

Menyulam bicara melalui kepantasan jemari jurubahasa isyarat NDP

Aug 8, 2026 | 5:30 AM
pelancongan johor

Usah hanya tumpu di JB, warga S’pura diajak teroka seluruh Johor

Aug 8, 2026 | 5:30 AM
NDP 2026, Stadium Negara, Perbarisan Hari Kebangsaan

NDP 2026: Penonton disaran tiba awal di Stadium Negara pada 9 Ogos

Aug 6, 2026 | 3:21 PM
Khairy Jamaluddin, Tabung Haji, kelemahan tadbir urus, Umno

KJ: Umno perlu akui kelemahan tadbir urus Tabung Haji M’sia

Aug 5, 2026 | 4:11 PM
Amanat Hari Kebangsaan, Lawrence Wong, 8 Ogos

PM Wong sampaikan Amanat Hari Kebangsaan pada 8 Ogos

Aug 3, 2026 | 3:28 PM
Alat kecerdasan buatan (AI) kini semakin mudah diakses, sekali gus membolehkan pelaku ancaman siber melancarkan penipuan dengan lebih pantas dan berkesan, kata pakar.

Fikir 2 kali sebelum percaya apa yang anda lihat

Aug 2, 2026 | 5:30 AM

Ini merupakan amanat Encik Wong yang ketiga sejak memegang tanggungjawab sebagai Perdana Menteri pada 2024.

Pada 2025, Encik Wong menggesa rakyat Singapura agar terus teguh mengatasi cabaran-cabaran baharu seumpama yang telah dibuktikan sepanjang 60 tahun sejarah negara meskipun berdepan dengan masa yang sukar.

Semakan ini dilaksanakan ketika Singapura berdepan dengan landskap global yang semakin bergejolak.

Menurutnya, kesan ketegangan geopolitik yang berterusan serta konflik antarabangsa dapat dirasakan secara langsung menerusi harga tenaga yang lebih tinggi dan kos sara hidup yang meningkat bagi isi rumah dan perniagaan di sini.

Beliau menekankan meskipun Singapura tidak mampu mengawal apa yang berlaku di luar negara, pemerintah akan sentiasa bertindak dan “berdiri di samping warganya” dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan.

Encik Wong turut memberi jaminan bahawa ekonomi Singapura kekal berdaya tahan serta stabil dengan peluang pekerjaan baharu terus diwujudkan, khususnya dalam sektor semikonduktor yang mendapat manfaat daripada pertumbuhan pesat kecerdasan buatan (AI).

“Tapi tanggungjawab kami bukan sahaja untuk menghadapi cabaran hari ini, kami juga perlu menyediakan Singapura untuk masa depan,” tambahnya.

Encik Wong menegaskan bahawa Singapura akan memanfaat teknologi mengikut ‘acuan’ tersendiri agar ia kekal menjadi alat yang memperkukuh masyarakat dan memelihara keharmonian sosial.

Ini termasuk melabur dalam kemahiran pekerja untuk mengatasi kebimbangan terhadap peralihan pekerjaan akibat AI, serta mengetatkan perlindungan digital bagi melindungi kesihatan mental kanak-kanak daripada kesan buruk penggunaan media sosial secara berlebihan.

Dalam pada itu, Encik Wong menekankan tanggungjawab setiap generasi untuk membina masa depan yang lebih gemilang.

Sebagai sebuah negara kecil, mengekalkan keterbukaan dan rangkaian hubungan global bukan sekadar satu pilihan, malah merupakan satu keperluan untuk kelangsungan hidup negara, ujar Encik Wong.

“Setiap generasi perlu memainkan peranan dalam membina masa hadapan yang lebih baik untuk generasi yang seterusnya. Kita mewarisi Singapura yang dibina hasil pengorbanan, kerja keras dan wawasan generasi sebelumnya.

“Kini, tiba masanya untuk kita sambung legasi tersebut dan wariskan Singapura yang lebih kukuh,” kata beliau.

Laporan berkaitan
PM Wong sampaikan Amanat Hari Kebangsaan pada 8 OgosAug 3, 2026 | 3:28 PM
PM Wong: S’pura upaya atasi cabaran baru meski berdepan masa sukarAug 8, 2025 | 6:29 PM
national dayLawrence Wongfamily