Keamanan dan keselamatan yang dinikmati Singapura sejak sekian lama boleh menyebabkan rakyatnya mengambil sikap sambil lewa terhadap aspek kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Namun, sikap ini dapat membawa padah kepada negara ini, kata Perdana Menteri Lawrence Wong.

Semasa berucap di acara memperingati ulang tahun ke-10 gerakan nasional SGSecure di Our Tampines Hub (OTH) pada 23 September, beliau berkata keselamatan Singapura bergantung pada kepercayaan masyarakat, tahap kesiapsiagaan masyarakat dan tanggungjawab peribadi.

Dilancarkan pada September 2016 oleh Perdana Menteri ketika itu, Encik Lee Hsien Loong, SGSecure tertumpu pada usaha mempersiapkan rakyat Singapura menghadapi serangan pengganas serta melengkapkan mereka dengan kemahiran menangani krisis.

Justeru, warga Singapura harus kekal berwaspada, lebih-lebih lagi dengan ancaman seperti radikalisme dalam talian dan keganasan masih berterusan, ujar Encik Wong.

Beliau berkata: “Hari biasa di Singapura berlalu tanpa ada sebarang peristiwa dramatik – kita memang tidak mahu peristiwa dramatik berlaku.

“Hari biasa di Singapura bermakna kanak-kanak pergi ke sekolah, orang ramai ke tempat kerja, rakan-rakan menikmati hidangan bersama… kita jarang memikirkan perkara ini secara mendalam, dan begitulah cara kita terbiasa dengan keamanan serta keselamatan di Singapura.

“Kita harus menghargai (keamanan dan keselamatan ini), tetapi jangan sesekali kita memandang remeh terhadapnya.”

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Perdana Menteri Lawrence Wong (kanan) beramah mesra dengan Encik Noor Ain Abdul Rahman dan cucunya, sempena acara memperingati ulang tahun ke-10 SGSecure di Our Tampines Hub pada 23 September. Bersama mereka ialah (dari kiri) Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri merangkap Ehwal Luar), Cik Sim Ann dan Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Encik Edwin Tong.

PM Wong: S’pura tidak boleh ambil sikap sambil lewa terhadap keamanan, keselamatan negara

Sep 23, 2026 | 5:21 PM
Anggota penyelamat Indonesia membawa beg mayat mangsa feri Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ketika dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur, ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 22 September 2026. Angka korban meningkat kepada 26 orang pada 23 September, manakala 109 lagi masih hilang dan 108 terselamat.

Korban feri karam di Laut Jawa meningkat kepada 26, 109 masih hilang

Sep 23, 2026 | 4:54 PM
pekerja maut, jatuh ke laut, Pelabuhan Tuas 

2 pekerja maut selepas jatuh ke laut di Pelabuhan Tuas 

Sep 23, 2026 | 4:22 PM
Sistem SGAC akan mengesahkan status VEP kenderaan terlebih dahulu dan penyerahan kad ketibaan tidak dapat diselesaikan sekiranya permit itu tidak sah.

Semakan VEP kenderaan M’sia menerusi Kad Ketibaan S’pura elak perjalanan sia-sia

Sep 23, 2026 | 4:18 PM
tarian Siva Samoa, perkahwinan kejutan, budaya Samoa

Pengantin perempuan buat kejutan tarian tradisional Samoa buat keluarga suami

Sep 21, 2026 | 4:43 PM
kes denggi johor

Kes denggi Johor melonjak 150.6% cecah 11,403 kes

Sep 22, 2026 | 2:11 PM
Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Exco Negeri Sembilan, Menteri Besar Negeri Sembilan

Yang di-Pertuan Besar N. Sembilan batal pelantikan 10 Exco

Sep 21, 2026 | 7:04 PM
Penerima manfaat Kindness Market Maybank Singapore diberi kredit bernilai $100 untuk memilih sendiri barangan runcit dan keperluan harian mengikut keperluan masing-masing, dengan sukarelawan Maybank membantu mereka sebagai ‘personal shopper’. (Dari kiri) Pakar Kekayaan Islam, Cik Rufaidah Mohd Kamal; dua penerima manfaat, Cik Siti Norasikin Mohd Shah, 43 tahun dan Cik Hardawati Binte Abdul Rahman, 50 tahun; serta Ketua Strategi Berasaskan Nilai dan Impak (Serantau), Pengurusan Kekayaan Islam Kumpulan, Maybank Singapura, Encik Zul Hakim Jumat.

Kindness Market Maybank bantu ringan beban 3,000 penerima kurang berkemampuan

Sep 7, 2026 | 3:52 PM
kecerdasan buatan, ai, hukum agama

Baik buruk AI terhadap kehidupan Muslim

May 16, 2025 | 5:30 AM
Siti Aminah Siregar dirawat di Hospital Tan Tock Seng sejak 11 Disember kerana penyakit selulitis kaki – jangkitan bakteria yang menjejas lapisan kulit – yang dihadapinya lebih lima tahun lalu.

Aminah Siregar kekal positif walau sambut Tahun Baru di hospital

Jan 2, 2025 | 5:30 AM

Beliau hadir di acara itu selaku tetamu terhormat, yang turut dihadiri beberapa anggota Kabinet lain.

Antaranya termasuk Menteri Undang-Undang merangkap Menteri Kedua Ehwal Dalam Negeri, Encik Edwin Tong; Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Menteri Kedua Pendidikan, Encik David Neo dan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad.

Turut hadir ialah Menteri Kedua (Ehwal Dalam Negeri merangkap Ehwal Luar), Cik Sim Ann; Setiausaha Parlimen Kanan (Tenaga Manusia merangkap Kewangan), Encik Shawn Huang dan Menteri Negara (Tenaga Manusia merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Encik Dinesh Vasu Dash.

Encik Zaqy dalam catatan Facebook pada 23 September berkata tanggungjawab terhadap keselamatan Singapura tidak terletak pada agensi keselamatan semata-mata, tetapi individu dan masyarakat umum.

“Kekuatan kita terletak pada rakyatnya serta ikatan yang kita kongsi sebagai satu masyarakat. Dengan sentiasa bersiap sedia, saling menjaga antara satu sama lain dan bersatu padu, kita mampu membina Singapura lebih selamat dan berdaya tahan demi diri serta generasi akan datang,” ujarnya.

Sehubungan itu, Encik Wong menambah bahawa beliau akur dengan beberapa rancangan keganasan yang berjaya dikenal pasti dan dipatahkan pada peringkat awal sepanjang beberapa tahun sebelum ini.

Sungguhpun demikian, beliau berkata wujud kebimbangan sekiranya rancangan keganasan ini lolos daripada pemantauan pihak keselamatan pada masa hadapan, memandangkan “tiada sistem keselamatan memberi jaminan 100 peratus”.

“Inilah sebabnya kita tidak boleh ambil sikap sambil lewa tentang keselamatan di Singapura,” ujarnya.

Beliau menyentuh berkenaan kemajuan yang telah dicapai setakat ini bersama SGSecure, dengan lebih ramai rakyat Singapura kini lebih peka terhadap apa yang perlu dilakukan semasa krisis.

Ini termasuk cara membantu individu dalam kesusahan dan melindungi orang di sekeliling mereka.

Kawasan kejiranan, tempat kerja, sekolah, serta pertubuhan keagamaan dan masyarakat kini lebih bersedia untuk menangani kecemasan, tambah beliau.

“Malah, kita telah membina ikatan kepercayaan yang lebih kukuh dalam kalangan masyarakat kita. Ikatan ini menjadi amat penting sekiranya sesuatu serangan yang didorong oleh unsur perkauman atau agama,” kata Encik Wong.

Beliau memberi contoh bagaimana Respons Meja Bundar Masyarakat GRC Tampines segera menghimpunkan pemimpin agama pada 2024 untuk menolak ideologi pelampau dalam masyarakat.

Ini menyusuli penahanan seorang remaja Singapura berusia 17 tahun di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) pada 2024, setelah belia itu merancang untuk melakukan serangan di kawasan kejiranan berhampiran Kelab Masyarakat Tampines West.

Encik Wong berkata: “Mereka (pemimpin agama dan anggota masyarakat) bersatu dan menyampaikan mesej yang jelas: ideologi pelampau ganas seumpama itu tidak mewakili mana-mana komuniti kita, dan ia tidak akan memecah belahkan kita. Itulah daya tahan yang kita perlukan.”

Sebagai sebahagian daripada acara memperingati ulang tahun SGSecure ke-10, Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) dalam 23 September menyatakan sebuah pameran turut diadakan di OTH dari 23 hingga 27 September.

Menurut MHA, pameran itu meraikan dan memberi peringatan berkenaan keperluan melindungi kehidupan dan keamanan Singapura dalam kalangan warga.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Bagaimana ketua pejabat dasar masjid jadi ‘orang kuat’ SGSecureSep 21, 2026 | 5:30 AM
MHAsgsecure