Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, menyampaikan ucap takziah kepada Perdana Menteri China, Encik Li Qiang, atas pemergian mantan Perdana Menteri, mendiang Encik Zhu Rongji.

Encik Zhu meninggal dunia di Beijing pada 12 Ogos, lapor agensi berita rasmi, Xinhua, dua bulan sebelum ulang tahunnya ke-98.

Encik Wong memberi penghormatan kepada Encik Zhu dalam sepucuk surat kepada Encik Li bertarikh 13 Ogos.

Beliau berkata sepanjang kerjayanya yang panjang dan cemerlang dalam perkhidmatan awam, Encik Zhu menunjukkan wawasan dan ketegasan luar biasa dalam memajukan pembaharuan ekonomi China, serta memimpin usaha China dalam penyertaan Pertubuhan Dagangan Dunia (WTO) pada 2001.

Menyifatkan Encik Zhu sebagai “sahabat lama Singapura”, Encik Wong berkata mantan pemimpin China itu telah bertemu dengan mantan Perdana Menteri Singapura, mendiang Encik Lee Kuan Yew, dan Encik Goh Chok Tong, dalam banyak kesempatan.

Menurutnya, pada 1999, Encik Zhu menjadi pemimpin China pertama menyampaikan ceramah dalam Singapore Lecture, siri syarahan awam terkemuka anjuran Iseas-Institut Yusof Ishak, yang menjadi wadah bagi pemimpin dunia dan cendekiawan terkemuka berkongsi pandangan mengenai hal ehwal dunia dan serantau.

“Ucapannya mencerminkan wawasan strategiknya bahawa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi China akan memberi manfaat kepada Asia dan dunia.

“Encik Zhu turut mengusulkan penubuhan kawasan perdagangan bebas Asean-China bagi mempererat hubungan ekonomi.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
bayaran tunai Singapura, kos sara hidup Singapura, bantuan kewangan Singapura

Lebih 2.4j rakyat S’pura bakal terima bayaran tunai $400-$600 pada Sep

Aug 13, 2026 | 2:00 PM
Jacob Mahler, bola sepak Singapura, pemulihan kecederaan, Piala Asean Hyundai

Bangkit dari perit kecederaan, Mahler mahu bantu Singa di separuh akhir

Aug 13, 2026 | 6:46 PM
Platform berasaskan kecerdasan buatan (AI), Akademi Interactive, yang diterajui oleh Encik Rudy Hakeem (paling kanan), dibangunkan atas nasihat mantan pengetua sekolah, Cik Moliah Hashim (tengah), bersama Encik Nabil Kamsir sebagai Pengurus Operasi.

Mantan guru MOE bangunkan platform AI kurangkan 44% beban pentadbiran guru

Aug 13, 2026 | 3:29 PM
Ikhsan Fandi dari Singapura menanduk bola ketika pemain India, Rahul Bheke (jersi No. 2), cuba menghalangnya dalam perlawanan kelayakan Piala Asia yang berakhir dengan keputusan seri 1-1 pada Oktober 2025.

India tarik diri daripada Piala Asean Fifa, tinggalkan S’pura, dua pasukan lain dalam Kumpulan A Divisyen Perdana

Aug 13, 2026 | 6:30 PM
banduan Singapura, culik Johor, wang tebusan

Banduan dikehendaki polis S’pura jadi mangsa culik di Johor

Aug 13, 2026 | 1:45 PM
Indonesia, warga Israel, Bali

Indonesia perjelas kehadiran warga Israel di Bali

Aug 13, 2026 | 3:58 PM
Kilometer Sifar Johor Bahru, Jalan Dato’ Onn, mercu tanda pelancongan bandar

Kawasan Kilometer Sifar Johor Bahru dipertingkat, jadi tarikan pelancong

Aug 13, 2026 | 1:41 PM
Dana Generasi Perintis, kos skim, jawatankuasa parlimen

Jawatankuasa Parlimen: Kos bagi skim Generasi Perintis melebihi baki dana hampir $785j

Aug 12, 2026 | 5:40 PM
autisme, remaja autisme, sokongan autisme, Zulkefli Zainuddin, Nor Hafizah Abdul Ghani

Ibu harap pasangan kembar autisme terus ada tempat dalam masyarakat

Aug 11, 2026 | 5:30 AM
Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA), trafik sesak, Hari Kebangsaan

Trafik dijangka amat sesak di pusat pemeriksaan Woodlands, Tuas sepanjang hujung minggu Hari Kebangsaan

Aug 3, 2026 | 6:07 PM

“Hari ini, wawasan beliau menjadi kenyataan, dengan China merupakan rakan ekonomi penting bagi Singapura dan negara-negara di seluruh rantau ini,” kata Encik Wong.

Encik Wong turut berkata hubungan Singapura-China mencapai kemajuan besar di bawah kepimpinan Encik Zhu, yang merupakan antara penyokong awal projek pertama antara kedua-dua negara, Taman Perindustrian Suzhou (SIP) China-Singapura.

Encik Zhu juga menggalakkan pertukaran dan pembelajaran bersama antara pegawai Singapura dengan Shanghai ketika menjadi Datuk Bandar Shanghai, ujar Encik Wong.

“Usaha ini membina asas kukuh bagi hubungan erat dan pertukaran meluas yang dinikmati kedua-dua negara hari ini,” katanya.

“Encik Zhu akan terus dikenang atas sumbangan cemerlang beliau kepada pembangunan China dan hubungan China-Singapura,” tambah Encik Wong.

Laporan berkaitan
Presiden Tharman, PM Wong ucap takziah atas pemergian mantan Amir QatarJul 13, 2026 | 7:44 PM
Pemimpin S’pura ucap takziah atas pemergian puteri ThaiJun 13, 2026 | 4:52 PM
Perdana Menterilawrence wongtakziahChina