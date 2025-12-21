Sekitar 1.45 petang, seorang lelaki berbaju warna biru yang digari, dibawa ke sebuah kereta berwarna putih oleh pegawai polis. Kereta itu, yang terletak di luar gereja, kemudian diperiksa polis. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Perkhidmatan misa (upacara keagamaan) pada 21 Disember di Gereja St Joseph telah dibatalkan buat masa kini. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pada 21 Disember, Pasukan Polis Singapura (SPF) dimaklumkan tentang satu kejadian pada 7.10 pagi yang melibatkan penemuan barang mencurigakan di Gereja St Joseph. - Foto ST

Pada 21 Disember, Pasukan Polis Singapura (SPF) dimaklumkan tentang satu kejadian pada 7.10 pagi yang melibatkan penemuan barang mencurigakan di Gereja St Joseph. - Foto ST

Polis: Barang mencurigakan di Gereja St Joseph di Bukit Timah tidak merbahaya

Barang mencurigakan yang ditemui di Gereja St Joseph di Bukit Timah pada pagi 21 Disember disahkan tidak merbahaya dan keadaan di kawasan itu terkawal, kata polis.

Dalam satu kemas kini pada 11.08 pagi, Pasukan Polis Singapura (SPF) berkata pegawainya dan Kumpulan Biologi, Radiologi Kimia dan Pertahanan Bahan Letupan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF CBRE) mencapai kesimpulan tersebut susulan pemeriksaan menyeluruh.

Siasatan masih dijalankan dan orang ramai dinasihatkan mengelak kawasan itu buat masa ini, tambah polis.

Kenderaan Pasukan Pertahanan Awam (SCDF) mula meninggalkan premis tersebut hanya selepas 11.30 pagi.

Dalam satu hantaran Facebook pada 21 Disember, polis berkata mereka dimaklumkan mengenai satu kejadian di gereja yang terletak di 620 Upper Bukit Timah Road itu pada 7.10 pagi.

Pada 9.16 pagi, polis kemudian melaporkan bahawa sesuatu barang mencurigakan telah ditemui di gereja itu yang terletak di 620 Upper Bukit Timah Road.

Gereja itu telah dikosongkan sementara operasi polis diteruskan.

Pada 10.05 pagi, polis telah mendapatkan sokongan SAF CBRE bagi operasi tersebut.

Menurut akhbar The Straits Times (ST), pegawai polis berada di pintu masuk mengarahkan kenderaan untuk keluar. Tiada sesiapa dibenarkan memasuki kawasan tersebut.

ST juga melapor bahawa kenderaan polis dan Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) dilihat memasuki kawasan gereja pada 9.17 pagi.

Difahamkan bahawa seseorang telah menemui sebuah beg yang ditinggalkan tanpa pengawasan.

Para sukarelawan gereja dilihat di jeriji gereja dan tempat perhentian bas berdekatan bagi menasihatkan pengunjung bahawa misa telah dibatalkan.

Laman web Gereja St Joseph menunjukkan bahawa misa (upacara keagamaan) pada 21 Disember telah dibatalkan buat masa kini.

Menurut papan tanda di luar gereja itu, terdapat empat sesi misa pada hari kejadian, iaitu Ahad – 7.30 pagi, 9.30 pagi, 11.30 pagi, dan 5.30 petang.

Wartawan Berita Harian (BH) yang berada di lokasi tersebut mendapati tempat perhentian bas lengang, sementara orang ramai yang lalu lalang tidak dibenarkan berada di situ, melainkan pihak media.

Sekitar 1.45 petang, BH memerhati seorang lelaki berbaju warna biru yang digari, dibawa ke sebuah kereta berwarna putih oleh pegawai polis.

Pegawai tersebut kelihatan memakai sarung tangan dan memeriksa tempat duduk pemandu dan kandungan dalam but kereta itu yang terletak di luar gereja.

BH telah menghubungi polis untuk maklumat lanjut.

Mengulas kejadian itu dalam catatan Facebook pada 21 Disember, Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan, berkata beliau amat berterima kasih kepada SPF, SAF CBRE, dan SCDF di atas respons mereka yang pantas dan tenang.

Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan gereja di atas usaha mereka.

“Kita akan nantikan kemas kini daripada polis dan kepimpinan gereja sebelum pembukaan semulanya,” kata beliau yang juga Anggota Parlimen (AP) GRC Holland-Bukit Timah.

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, dalam satu hantaran Facebook pada 21 Disember pula menggesa masyarakat Melayu/Islam agar berdiri teguh bersama masyarakat Kristian dalam tempoh ini.

“Seperti mana masyarakat pelbagai agama tampil memberikan sokongan kepada kita selepas kejadian di Masjid Al-Istiqamah beberapa bulan lalu, kita juga mesti terus saling menjaga satu sama lain merentasi batas agama, dengan penuh empati, keprihatinan, dan semangat perpaduan,” tambahnya.

Dalam satu catatan Facebook berasingan, Menteri Negara (Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Tenaga Manusia), Encik Dinesh Vasu Dash, pula menyeru orang ramai supaya bertenang dan bersatu sebagai sebuah masyarakat.

Menyuarakan sentimen yang sama, Mayor Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC) North West, Encik Alex Yam mengingatkan orang ramai agar tidak terburu-buru membuat kesimpulan.

“Ini bukan kali pertama komuniti St Joseph berdepan dengan sesuatu kejadian, dan setiap kali (ia berlaku), pihak gereja serta masyarakat umum telah bangkit dengan lebih kuat, lebih bersatu dan lebih berdaya tahan.