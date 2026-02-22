Polis buru suspek yang ceroboh rumah di Upper Thomson
Polis sedang memburu seorang suspek yang didakwa menceroboh sebuah rumah di estet privet di Upper Thomson pada malam 21 Februari.
Menjawab pertanyaan The Straits Times (ST), polis berkata pada 22 Februari bahawa mereka menerima panggilan bantuan di sebuah kediaman di Marigold Drive sekitar 9.40 malam pada 21 Februari.
Setibanya di lokasi, pegawai polis mendapati seorang individu didakwa telah memasuki premis kediaman tanpa kebenaran dan telah meninggalkan lokasi sebelum mereka tiba.
Usaha untuk mengesan suspek sedang dijalankan, kata polis, sambil menambah bahawa siasatan masih berjalan.
Polis menasihatkan orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan insiden itu supaya menghubungi mereka di talian 1800-255-0000, atau menghantar maklumat secara dalam talian di www.police.gov.sg/i-witness.
Semua maklumat yang diterima akan dirahsiakan.
Penduduk dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan segera melaporkan man-mana individu atau aktiviti mencurigakan kepada polis, tambah mereka.
Dalam gambar yang diambil sekitar 11.20 malam dan dikongsi dengan ST, kelihatan lima kenderaan polis Pasukan Operasi Khas berada di Upper Thomson Road.