Polis S’pura lancar Cyber Command pada Jul perangi jenayah dalam talian, penipuan
May 11, 2026 | 4:05 PM
Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Goh Pei Ming berucap di Persidangan Anti-Penipuan 2026 yang diadakan di Kompleks Polis Cantonment pada 11 Mei. - Foto ST
Sebuah Cyber Command polis baharu akan ditubuhkan pada Julai, menyatukan keupayaan jenayah siber dan antipenipuan yang sedia ada daripada seluruh Pasukan Polis Singapura (SPF), termasuk Komando Anti-Penipuan semasa.
Unit itu dibentuk khusus untuk memerangi jenayah dalam talian, termasuk penipuan dan jenayah siber yang lain.
