Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (kanan), menghargai sumbangan peguam, Encik Ahmad Firdaus Daud (tengah); dan Ketua Portfolio di Hilleman Laboratories, Dr Erlyani Hamid. Kedua-duanya gigih menyumbang masa dan tenaga di M³+@Punggol serta menggembleng tenaga bersama sukarelawan dan rakan kongsi demi berkhidmat kepada penduduk.Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (kanan), menghargai sumbangan peguam, Encik Ahmad Firdaus Daud (tengah); dan Ketua Portfolio di Hilleman Laboratories, Dr Erlyani Hamid, dalam mencurahkan masa dan tenaga kepada M³+@Punggol serta bekerjasama dengan para sukarelawan dan rakan kongsi untuk berkhidmat kepada penduduk. - Foto INSTAGRAM ZAQY MOHAMAD

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (kanan), menghargai sumbangan peguam, Encik Ahmad Firdaus Daud (tengah); dan Ketua Portfolio di Hilleman Laboratories, Dr Erlyani Hamid. Kedua-duanya gigih menyumbang masa dan tenaga di M³+@Punggol serta menggembleng tenaga bersama sukarelawan dan rakan kongsi demi berkhidmat kepada penduduk.Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad (kanan), menghargai sumbangan peguam, Encik Ahmad Firdaus Daud (tengah); dan Ketua Portfolio di Hilleman Laboratories, Dr Erlyani Hamid, dalam mencurahkan masa dan tenaga kepada M³+@Punggol serta bekerjasama dengan para sukarelawan dan rakan kongsi untuk berkhidmat kepada penduduk. - Foto INSTAGRAM ZAQY MOHAMAD

Firdaus Daud, Erlyani Hamid dilantik penasihat M³+ Geylang Serai, Punggol Kededua telah luang banyak masa, kerjasama dengan sukarelawan demi khidmat kepada penduduk

Peguam, Encik Ahmad Firdaus Daud, akan menggalas peranan baharu sebagai Penasihat M³+@Geylang Serai, kata Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Zaqy Mohamad, dalam satu hantaran Instagram pada 1 September.

Sebelum ini, Encik Ahmad Firdaus, 42 tahun merupakan penasihat kedua bagi pertubuhan akar umbi di Punggol susulan Pilihan Raya Umum (GE) 2025 di bawah Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong.

Beliau juga pernah menggalas peranan sebagai penasihat M³+@Punggol dan naib pengerusi cawangan Punggol North Parti Tindakan Rakyat (PAP).

Dalam hantaran Instagram itu juga, Encik Zaqy berkata Ketua Portfolio di Hilleman Laboratories, Dr Erlyani Hamid, akan mengambil alih peranan sebagai Penasihat M³+@Punggol.

Encik Zaqy berkata Encik Firdaus dan Dr Erlyani telah mencurahkan banyak masa dan tenaga kepada M³+@Punggol, bekerjasama dengan para sukarelawan dan rakan kongsi untuk berkhidmat kepada penduduk.

Menyentuh tentang Dr Erlyani, Encik Zaqy berkongsi bahawa beliau sudah tidak asing lagi di Punggol, setelah pernah berkhidmat sebagai naib pengerusi di M³+@Punggol dan anggota Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS).

“Saya juga pernah bekerjasama dengan beliau melalui rangkaian karyawan Mendaki, di mana saya melihat sendiri bagaimana beliau menyatukan orang ramai dan mewujudkan peluang untuk orang lain menyumbang,” katanya.

Pelantikan baharu itu menyusuli laporan awal yang menyatakan Encik Firdaus, juga mengambil alih tanggungjawab di akar umbi Kembangan yang sebelum ini disandang oleh mantan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Ini disahkan Speaker Parlimen, Encik Seah Kian Peng kepada Berita Harian (BH) pada 28 Ogos. Beliau berkata, Encik Firdaus akan menggalas peranan baru sebagai penasihat kedua pertubuhan akar umbi kawasan undi itu.

Encik Seah, yang juga Anggota Parlimen (AP) GRC Marine Parade-Braddell Heights, berkata Encik Firdaus dijangka memainkan peranan yang sangat aktif di Kembangan.

“Penasihat yang lain akan terus menyokong beliau, pemimpin akar umbi dan penduduk Kembangan yang lain,” tambah beliau.

Menurut Encik Seah, peranan Encik Firdaus “akan berkembang” pada masa hadapan, sambil menambah bahawa beliau akan terus memberi lebih perhatian dan bekerjasama dengan Encik Firdaus untuk berkhidmat kepada penduduk sebaik mungkin.

Dalam hantaran Instagram itu lagi, Encik Zaqy turut mengucapkan terima kasih kepada Encik Firdaus dan Dr Erlyani kerana terus tampil menyumbang khidmat kepada masyarakat.