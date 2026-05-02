Pemimpin Melayu/Islam usaha perkukuh keyakinan masyarakat dengan pendekatan segar
Pengamat: Tumpuan pada jangkauan akar umbi dan komunikasi penting, namun perlu imbangi tanggungjawab pacu kemajuan dengan usaha tangani isu semasa
May 2, 2026 | 5:30 AM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (berbaju merah), bergambar bersama Anggota Parlimen Melayu lain (barisan hadapan, dari kiri) Cik Mariam Jaafar, Cik Hazlina Abdul Halim, Cik Rahayu Mahzam, Cik Nadia Ahmad Samdin dan (barisan belakang, dari kiri) Encik Sharael Taha, Encik Saktiandi Supaat, Encik Zaqy Mohamad, Dr Syed Harun Alhabsyi dan Dr Hamid Razak di majlis Perjumpaan Hari Raya Menteri di Hotel Parkroyal Collection Marina Bay pada 10 April lalu. - Foto fail
Sepanjang tempoh setahun Pilihan Raya Umum 2025 (GE2025), kepimpinan politik Melayu Singapura telah memberi tumpuan kepada memperkukuh keyakinan dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat Melayu/Islam melalui pelbagai usaha dan pendekatan yang lebih segar, lagi menyeluruh.
Ini telah meletakkan barisan kepimpinan baharu ini dalam kedudukan yang baik sedang mereka melangkah ke hadapan dan melaksanakan fasa perancangan seterusnya, menurut beberapa pemerhati politik kepada Berita Harian (BH).
