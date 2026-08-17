Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, akan menyampaikan Rapat Hari Kebangsaan 2026 pada 23 Ogos, di Institut Pendidikan Teknikal (ITE) Kolej Central, di Ang Mo Kio.

Beliau akan memulakan ucapan dalam bahasa Melayu pada 6.45 petang, diikuti dalam bahasa Mandarin dan seterusnya dalam bahasa Inggeris pada 8 malam, menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri (PMO) pada 17 Ogos.

Ucapan Rapat Hari Kebangsaan akan disiarkan di saluran televisyen dan juga stesen-stesen radio tempatan.

Ia juga dapat ditonton secara langsung melalui siaran dalam talian di akaun YouTube PM Wong dan YouTube PMO.

Rapat Hari Kebangsaan sering dilihat sebagai ucapan politik tahunan paling penting kerana ia melibatkan perubahan dasar pemerintah, selain lakar hala tuju Singapura.

Semasa Rapat Hari Kebangsaan 2025, Encik Wong mengumumkan bahawa kampus Kolej Pengajian Islam Singapura (SCIS) akan mempunyai bangunan sendiri, bersebelahan dengan kampus Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS) yang sedang dibina di Rochor, semasa ucapannya dalam bahasa Melayu.

Beliau turut mendedahkan bahawa Taman Warisan Melayu (TWM) akan dibuka semula pada 2026 dengan galeri baharu serta pelbagai program yang mengetengahkan budaya Melayu setempat.

Dalam ucapannya itu juga, Encik Wong turut mengumumkan tindakan lebih tegas terhadap rokok elektronik, atau vape, termasuk mengenakan hukuman lebih berat bagi penjual vape yang bercampur dengan bahan berbahaya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menurut satu hantaran Facebook oleh Menteri Kanan yang juga merupakan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara merangkap Menteri Ehwal Dalam Negeri, Encik, K. Shanmugam pada 16 Ogos, kira-kira 1,600 penduduk telah berkumpul sewaktu Majlis Makan Malam Hari Kebangsaan Chong Pang di Yishun pada 15 Ogos, untuk bersama-sama melaungkan bacaan Ikrar Kebangsaan dalam empat bahasa termasuk bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Melayu dan bahasa Tamil.

Shanmugam: Ikrar lambang pilihan hidup di S’pura berbilang kaum, saling hormat

Aug 17, 2026 | 5:28 PM
AS, Iran, buntu, perjanjian damai

Tempoh 60 hari tamat, AS-Iran masih buntu capai perjanjian damai

Aug 17, 2026 | 12:02 PM
‘Pempengaruh agama’ dipenjara, disebat dek kesalahan seksual terhadap dua beradik lelaki

‘Pempengaruh agama’ dipenjara, disebat dek kesalahan seksual terhadap dua beradik lelaki

Aug 17, 2026 | 2:03 PM
Majlis Musabaqah Tilawah, Tahfiz & Tadabbur Al-Quran (MTTTQ) 2026

Kakak juara tilawah belia, adik naib juara tilawah kanak-kanak

Aug 17, 2026 | 12:15 AM
Shawal Anuar (kanan) berebut bola dengan pemain Thailand sambil diperhatikan oleh Jacob Mahler (dua dari kiri) dalam pusingan pertama peringkat separuh akhir Piala Asean Hyundai pada 15 Ogos.

Singa tekad tebus maruah di Bangkok selepas tewas 1-3 kepada Thailand

Aug 16, 2026 | 8:16 PM
tudung terbelit, selaton nuri, basar maslan

Tragedi ibu 6 anak di Selangor maut selepas tudung terbelit mesin pintu air

Aug 16, 2026 | 6:26 PM
kecerdasan buatan

AI jana peluang baharu kembang niaga

Aug 17, 2026 | 5:30 AM
Semakin meningkat usia, semakin penting untuk terus berdoa, berusaha, ikhlas dan bertawakal, sambil meyakini rahmat-Nya sentiasa terbuka luas buat hamba.

Jalan ke syurga tidak sesukar disangka

Jul 3, 2026 | 5:30 AM
JB Collectors Market, mainan, barang lama

Nostalgia zaman kecil tarik warga S’pura ke pasar pengumpul di JB

Jun 1, 2026 | 5:30 AM
Adrian Lim, kes bunuh Toa Payoh, Agnes Ng, Ghazali Marzuki, Catherine Tan, Hoe Kah Hong

25 Jan 1981: Penemuan mayat Agnes Ng, korban bunuh ngeri pertama Adrian Lim

Jan 25, 2026 | 12:34 AM
Laporan berkaitan
Kos besarkan anak, jagaan kanak-kanak antara tumpuan Rapat Hari KebangsaanAug 15, 2026 | 9:21 PM
Tiga beradik curi masa di celah kesibukan demi semarakkan pentas NDPAug 14, 2026 | 6:52 PM
Rapat Hari KebangsaanENCIK LAWRENCE WONGBHNDR2026