PM Wong: Pemerintah akan tangani keprihatinan kesan konflik Timur Tengah
Prihatin kesan pada harga barangan, tenaga, rantaian bekalan jika konflik berlarutan
Mar 28, 2026 | 6:54 PM
Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong berkata pemerintah akan memberikan kemas kini mengenai cara-cara yang bakal diambil untuk menangani kesan konflik di Timur Tengah, semasa sidang parlimen akan datang. - Foto ST
Pemerintah Singapura akan berkongsi bagaimana ia sedang bersedia menghadapi semua kemungkinan berhubung perang di Iran dan bagaimana keadaan itu menjejas ekonomi di sidang parlimen pada 7 April, kata Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong.
Ini termasuk cara-cara untuk memperkukuh daya tahan tenaga dan rantaian bekalan Singapura, kata beliau, menambah.
