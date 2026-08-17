PM Wong sampaikan ucapan Rapat Hari Kebangsaan mulai 6.45 petang, 23 Ogos

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, akan menyampaikan Rapat Hari Kebangsaan pada 23 Ogos. - Foto fail

Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, akan menyampaikan Rapat Hari Kebangsaan pada 23 Ogos. - Foto fail

PM Wong sampaikan ucapan Rapat Hari Kebangsaan mulai 6.45 petang, 23 Ogos

PM Wong sampaikan ucapan Rapat Hari Kebangsaan mulai 6.45 petang, 23 Ogos

Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, akan menyampaikan Rapat Hari Kebangsaan 2026 pada 23 Ogos, di Institut Pendidikan Teknikal (ITE) Kolej Central, di Ang Mo Kio.

Beliau akan memulakan ucapan dalam bahasa Melayu pada 6.45 petang, diikuti dalam bahasa Mandarin dan seterusnya dalam bahasa Inggeris pada 8 malam, menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri (PMO) pada 17 Ogos.

Ucapan Rapat Hari Kebangsaan akan disiarkan di saluran televisyen dan juga stesen-stesen radio tempatan.

Ia juga dapat ditonton secara langsung melalui siaran dalam talian di pautan-pautan berikut:

- YouTube PM Wong (https://www.youtube.com/@lawrence_wong)

– PMO Youtube (www.youtube.com/pmosingapore)

Rapat Hari Kebangsaan sering dilihat sebagai ucapan politik tahunan paling penting kerana ia melibatkan perubahan dasar pemerintah, selain lakaran hala tuju Singapura.

Semasa Rapat Hari Kebangsaan 2025, Encik Wong mengumumkan bahawa kampus Kolej Pengajian Islam Singapura (SCIS) akan mempunyai bangunan sendiri, bersebelahan dengan kampus Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS) yang sedang dibina di Rochor, dalam ucapan bahasa Melayu yang membuka tirai acara.

Menyentuh tentang usaha memupuk warisan Melayu, Encik Wong mendedahkan bahawa Taman Warisan Melayu (TWM) dibuka semula pada 2026 dengan galeri dan program baru yang mempamerkan budaya Melayu setempat.