Profesor Madya Dr Faishal Ibrahim menghantar surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong. - Foto BH

Profesor Madya Dr Faishal Ibrahim menghantar surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong. - Foto BH

20 Julai 2026

Yang Berhormat Perdana Menteri

Saya menulis surat ini untuk memaklumkan tentang keputusan saya meletak jawatan sebagai Pemegang Jawatan Politik, Anggota Parlimen (MP), dan anggota Parti Tindakan Rakyat (PAP) dengan berkuat kuasa serta-merta, atas sebab peribadi.

Satu situasi telah timbul melibatkan tingkah laku saya dengan seorang wanita. Walaupun tiada hubungan fizikal antara kami, dan saya tidak berniat untuk membiarkan interaksi tersebut berkembang menjadi sedemikian, terdapat kesilapan pertimbangan di pihak saya dalam cara saya mengendalikan interaksi tersebut, dan dalam kegagalan menetapkan batasan yang lebih jelas pada peringkat lebih awal.

Setelah membuat refleksi, saya mengakui bahawa tingkah laku saya tidak mencapai standard yang dijangkakan daripada saya dan tidak selaras dengan tanggungjawab yang diamanahkan kepada saya. Oleh itu, saya telah membuat keputusan bahawa adalah wajar bagi saya untuk berundur daripada dunia politik, supaya saya dapat menumpukan masa dan perhatian kepada keluarga saya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri dan Parti atas sokongan dan persahabatan anda semua selama ini.

Yang ikhlas