SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Premium

Pos TKI tebar sayap kendali bisnes perkahwinan menerusi Wardah Ballroom

Dua dewan di Stevens Road sedia khidmat berbeza untuk majlis mempelai ‘Gen Z’, majlis kahwin tradisional
perkahwinanTahun Baru 2026
Jan 5, 2026 | 7:08 PM
Pengarah Urusan Pos TKI, Encik Mohamed Anuar Tahar, menceburi perniagaan khidmat perkahwinan dengan mengusahakan Wardah Ballroom yang terletak bersebelahan Hotel Mercure di Stevens Road.
Pengarah Urusan Pos TKI, Encik Mohamed Anuar Tahar, menceburi perniagaan khidmat perkahwinan dengan mengusahakan Wardah Ballroom yang terletak bersebelahan Hotel Mercure di Stevens Road. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Selama 15 tahun lamanya, Pengarah Urusan, syarikat logistik Pos TKI, Encik Mohamed Anwar Tahar, menyimpan hasrat membuka dewan besar bagi acara majlis kahwin atau ‘ballroom’ demi memenuhi permintaan bakal mempelai dan ibu bapa mereka.

Akhirnya, impian Encik Anwar, 60 tahun, yang turut mengendalikan agensi pelancongan, Pos TKI Travel, menjadi kenyataan dengan tersergam indah Wardah Ballroom, yang terletak di 28 Stevens Road, kini.

Laporan berkaitan
Selamat layari bahtera perkahwinan, Erra Fazira, Ezwan ZainDec 12, 2025 | 1:00 PM
Rahsia bina ikatan perkahwinan harmoniAug 11, 2025 | 12:49 PM
perkahwinanTahun Baru 2026
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg