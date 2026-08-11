Pemimpin akar umbi berpengalaman, Encik Abdul Aziz Abu Talib, telah bekerjasama dengan beberapa menteri dan ahli politik sepanjang 55 tahun perkhidmatannya, tetapi inilah kali pertama beliau menghadiri Majlis Sambutan Hari Kebangsaan, di Istana pada 10 Ogos.

Pemimpin akar umbi yang telah lama berkhidmat, Encik Abdul Aziz Abu Talib, telah bekerjasama dengan beberapa menteri dan ahli politik sepanjang 55 tahun perkhidmatannya, namun ini merupakan kali pertama beliau menghadiri majlis resepsi Hari Kebangsaan di Istana pada 10 Ogos.
Pemimpin akar umbi yang telah lama berkhidmat, Encik Abdul Aziz Abu Talib, telah bekerjasama dengan beberapa menteri dan ahli politik sepanjang 55 tahun perkhidmatannya, namun ini merupakan kali pertama beliau menghadiri majlis resepsi Hari Kebangsaan di Istana pada 10 Ogos. - Foto ST

Ia merupakan sambutan istimewa bagi pemilik dan penerbit firma percetakan itu, memandangkan acara tersebut bertepatan dengan hari lahirnya yang ke-77, yang turut jatuh pada 10 Ogos.

“Saya menantikan peluang untuk bertemu semua Anggota Parlimen (AP) baharu dan melihat sendiri bagaimana karakter mereka,” kata Encik Abdul Aziz, yang pernah bekerjasama dengan pelbagai menteri, termasuk mantan Menteri Ehwal Luar, Encik George Yeo, dan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga semasa, Encik Masagos Zulkifli.

Beliau antara hampir 750 tetamu yang hadir di Istana pada majlis tahunan itu.

Tetamu pada Majlis Sambutan Hari Kebangsaan 2026 termasuk atlet daripada Team Singapore, pemimpin masyarakat, sukarelawan, rakan penjagaan kesihatan dan wakil daripada perusahaan Singapura.

Majlis itu bermula dengan upacara pemotongan kek, di mana Presiden Tharman Shanmugaratnam diapit oleh Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong; Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong; Menteri Kanan Emeritus, Encik Goh Chok Tong bersama pasangan masing-masing.

Majlis Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Istana dihadiri Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong (dua dari kiri), bersama isteri, Cik Ho Ching; Puan Ittogi (tiga dari kiri); Presiden Tharman (empat dari kiri); Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (lima dari kiri) bersama isteri, Cik Loo Tze Lui; dan Menteri Kanan Emeritus, Encik Goh Chok Tong (tujuh dari kiri) bersama isteri, Cik Tan Choo Leng  pada 10 Ogos.
Majlis Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Istana dihadiri Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong (dua dari kiri), bersama isteri, Cik Ho Ching; Puan Ittogi (tiga dari kiri); Presiden Tharman (empat dari kiri); Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (lima dari kiri) bersama isteri, Cik Loo Tze Lui; dan Menteri Kanan Emeritus, Encik Goh Chok Tong (tujuh dari kiri) bersama isteri, Cik Tan Choo Leng  pada 10 Ogos. - Foto ST

Artis tempatan, Iman Fandi, mempersembahkan lagu Hari Kebangsaan, Giants, semasa majlis sambutan tersebut, hanya sehari selepas beliau menghiburkan seramai 42,000 penonton yang berkumpul di Stadium Negara, Kallang, sempena Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP). 

Sepanjang malam itu, The Straits Ensemble, sebuah kumpulan seni persembahan pelbagai budaya, mentafsirkan semula lagu-lagu Hari Kebangsaan menerusi pelbagai alat muzik tradisional.

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Beberapa atlet Team Singapore turut dilihat dalam kalangan tetamu.

Antara mereka ialah Marissa Hafezan, yang pada Disember 2025 meraih emas karate Sukan SEA pertama Singapura dalam tempoh 32 tahun di Bangkok; serta pemain ski Alpine, Faiz Basha, individu kedua yang mewakili Singapura di Sukan Olimpik Musim Sejuk apabila beliau beraksi di Milano Cortina, Italy, pada Februari lalu.

Temasya tersebut diadakan setiap empat tahun.

Turut hadir ialah atlet paralimpik, Jovin Tan, yang telah merangkul pingat emas di Piala Boccia Dunia Montreal 2026 pada Mei.

Atlet Paralimpik Jovin Tan, yang baru-baru ini meraih pingat emas pada Piala Dunia Boccia Montreal 2026 pada Mei, memuji keterangkuman acara seperti Majlis Sambutan Hari Kebangsaan.
Atlet Paralimpik Jovin Tan, yang baru-baru ini meraih pingat emas pada Piala Dunia Boccia Montreal 2026 pada Mei, memuji keterangkuman acara seperti Majlis Sambutan Hari Kebangsaan. - Foto ST

Tan memuji keterangkuman acara seperti Majlis Sambutan Hari Kebangsaan, yang telah dihadirinya berkali-kali sepanjang kerjaya beliau sebagai atlet paralimpik, serta penglibatan signifikan golongan kurang upaya yang di acara seperti NDP.

Pada 2026, satu kontinjen 21 anggota daripada Majlis Sukan Kurang Upaya Singapura (SDSC) Singapura membuat penampilan dalam NDP buat kali pertama dalam beberapa tahun.

“Kita perlu mulakan di suatu tempat,” kata Tan, yang berharap penyertaan golongan kurang upaya tidak hanya berlaku sekali, sebaliknya menjadi satu kebiasaan pada masa depan.

Tetamu lain dalam Majlis Sambutan Hari Kebangsaan 2026 termasuk penjawat awam, Cik Goh Tianying, seorang penggubal dasar di Kementerian Kesihatan (MOH).

Beliau pertama kali menghadiri majlis resepsi tersebut dan menganggapnya sebagai satu penghormatan besar.

“Ia merupakan satu pengiktirafan untuk kerja yang telah kami lakukan, dan satu petang yang indah bersama individu yang mempunyai pemikiran sama dan telah menyumbang kepada Singapura,” kata Cik Goh.

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