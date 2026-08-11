Pemimpin akar umbi berpengalaman, Encik Abdul Aziz Abu Talib, telah bekerjasama dengan beberapa menteri dan ahli politik sepanjang 55 tahun perkhidmatannya, tetapi inilah kali pertama beliau menghadiri Majlis Sambutan Hari Kebangsaan, di Istana pada 10 Ogos.

Pemimpin akar umbi, Encik Abdul Aziz Abu Talib, telah bekerjasama dengan beberapa menteri dan ahli politik sepanjang 55 tahun perkhidmatannya, namun ini merupakan kali pertama beliau menghadiri Majlis Sambutan Hari Kebangsaan.
Pemimpin akar umbi, Encik Abdul Aziz Abu Talib, telah bekerjasama dengan beberapa menteri dan ahli politik sepanjang 55 tahun perkhidmatannya, namun ini merupakan kali pertama beliau menghadiri Majlis Sambutan Hari Kebangsaan. - Foto ST

Ia merupakan sambutan istimewa bagi pemilik dan penerbit firma percetakan itu, memandangkan acara tersebut bertepatan dengan hari lahirnya yang ke-77, yang turut jatuh pada 10 Ogos.

“Saya menantikan peluang untuk bertemu semua Anggota Parlimen (AP) baharu dan melihat sendiri bagaimana karakter mereka,” kata Encik Abdul Aziz, yang pernah bekerjasama dengan pelbagai menteri, termasuk mantan Menteri Ehwal Luar, Encik George Yeo; dan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga semasa, Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad.

Beliau antara hampir 750 tetamu yang hadir di Istana pada majlis tahunan itu.

Tetamu pada Majlis Sambutan Hari Kebangsaan 2026 termasuk atlet daripada Team Singapore, pemimpin masyarakat, sukarelawan, rakan penjagaan kesihatan dan wakil daripada perusahaan Singapura.

Majlis itu bermula dengan upacara pemotongan kek, yang menyaksikan Presiden Tharman Shanmugaratnam, diapit oleh Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong; Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong; serta Menteri Kanan Emeritus, Encik Goh Chok Tong, bersama pasangan masing-masing.

Presiden Tharman Shanmugaratnam (empat dari kiri); dan isterinya, Puan Jane Ittogi (tiga dari kiri); bersama tetamu di Majlis Sambutan Hari Kebangsaan yang terdiri daripada Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong (dua dari kiri), bersama isteri, Cik Ho Ching (kiri); Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (empat dari kanan) bersama isteri, Cik Loo Tze Lui (dua dari kanan); dan Menteri Kanan Emeritus, Encik Goh Chok Tong (dua dari kanan) bersama isteri, Cik Tan Choo Leng.
Presiden Tharman Shanmugaratnam (empat dari kiri); dan isterinya, Puan Jane Ittogi (tiga dari kiri); bersama tetamu di Majlis Sambutan Hari Kebangsaan yang terdiri daripada Menteri Kanan, Encik Lee Hsien Loong (dua dari kiri), bersama isteri, Cik Ho Ching (kiri); Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong (empat dari kanan) bersama isteri, Cik Loo Tze Lui (dua dari kanan); dan Menteri Kanan Emeritus, Encik Goh Chok Tong (dua dari kanan) bersama isteri, Cik Tan Choo Leng. - Foto ST

Artis tempatan, Iman Fandi, mempersembahkan lagu Hari Kebangsaan, Giants, semasa majlis sambutan tersebut, hanya sehari selepas beliau menghiburkan seramai 42,000 penonton yang berkumpul di Stadium Negara, Kallang, sempena Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP). 

Sepanjang malam itu, The Straits Ensemble, sebuah kumpulan seni persembahan pelbagai budaya, mentafsirkan semula lagu-lagu Hari Kebangsaan menerusi pelbagai alat muzik tradisional.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
PKR, kerusi Parlimen

PKR sudah hilang 3 kerusi Parlimen, AP Subang terkini letak jawatan

Aug 11, 2026 | 4:45 PM
Orang ramai membeli-belah di sebuah kedai di kawasan Kampong Gelam pada 11 Ogos.

Rancakkan kawasan Kampong Gelam? Orang ramai dijemput kemuka saranan

Aug 11, 2026 | 6:28 PM
Lelaki itu akan didakwa di mahkamah pada 12 Ogos atas tuduhan pecah amanah jenayah sebagai seorang pekerja.

Lelaki akan didakwa salah guna wang derma masjid

Aug 11, 2026 | 5:57 PM
Seorang lelaki berusia 72 tahun ditemui tidak sedarkan diri di dalam unit kediamannya dan disahkan meninggal dunia di sebuah unit flat di Tampines pada petang Ahad 9 Ogos.

Lelaki 72 tahun ditemui meninggal dunia di flat Tampines

Aug 9, 2026 | 11:09 PM
Alat kecerdasan buatan (AI) kini semakin mudah diakses, sekali gus membolehkan pelaku ancaman siber melancarkan penipuan dengan lebih pantas dan berkesan, kata pakar.

Fikir 2 kali sebelum percaya apa yang anda lihat

Aug 2, 2026 | 5:30 AM
Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, Pangkalan Tentera Udara Diraja (RAF) Mildenhall, pesawat Air Force One baharu

Trump guna Air Force One lama atas langkah keselamatan ketika tinggalkan Turkey

Jul 9, 2026 | 1:45 PM
bekas pengerusi eksekutif, dua masjid tempatan, hukuman penjara, tuduhan rasuah

Jel 14 bulan bagi bekas pengerusi eksekutif masjid atas tuduhan rasuah libat kontrak $223,000

Jun 26, 2026 | 8:00 PM
Politeknik Republic, Faiq Faran

Lulusan terbaik RP pernah ditolak beberapa sekolah menengah S’pura

May 11, 2026 | 5:30 AM
Malaysia, gelombang haba, Aidilfitri, cuaca panas ekstrem

Sambutan Aidilfitri di M’sia ‘panas berbahang’ susulan gelombang haba penghambat ceria

Mar 29, 2026 | 5:30 AM
Sindrom Guillain-Barré (GBS), Norhasikin Omar

Selepas hampir 2 bulan dirawat di hospital, baru doktor dapat kesan jenis penyakit

May 30, 2025 | 11:09 AM

Beberapa atlet Team Singapore turut dilihat dalam kalangan tetamu.

Antara mereka ialah Marissa Hafezan, yang pada Disember 2025 meraih emas karate Sukan SEA pertama Singapura dalam tempoh 32 tahun di Bangkok; serta pemain ski Alpine, Faiz Basha, individu kedua yang mewakili Singapura di Sukan Olimpik Musim Sejuk, apabila beliau beraksi di Milano Cortina, Italy, pada Februari lalu.

Temasya tersebut diadakan setiap empat tahun.

Turut hadir ialah atlet paralimpik, Jovin Tan, yang telah merangkul pingat emas di Piala Boccia Dunia Montreal 2026 pada Mei.

Atlet paralimpik, Jovin Tan, yang baru-baru ini meraih pingat emas pada Piala Dunia Boccia Montreal 2026 pada Mei, memuji keterangkuman acara seperti Majlis Sambutan Hari Kebangsaan.
Atlet paralimpik, Jovin Tan, yang baru-baru ini meraih pingat emas pada Piala Dunia Boccia Montreal 2026 pada Mei, memuji keterangkuman acara seperti Majlis Sambutan Hari Kebangsaan. - Foto ST

Tan memuji keterangkuman acara seperti Majlis Sambutan Hari Kebangsaan, yang telah dihadirinya berkali-kali sepanjang kerjaya beliau sebagai atlet paralimpik, serta penglibatan signifikan golongan kurang upaya yang di acara seperti NDP.

Pada 2026, satu kontinjen 21 anggota daripada Majlis Sukan Kurang Upaya Singapura (SDSC) Singapura membuat penampilan dalam NDP buat kali pertama dalam beberapa tahun.

“Kita perlu mulakan di suatu tempat,” kata Tan, yang berharap penyertaan golongan kurang upaya tidak hanya berlaku sekali, sebaliknya menjadi satu kebiasaan pada masa depan.

Tetamu lain dalam Majlis Sambutan Hari Kebangsaan 2026 termasuk penjawat awam, Cik Goh Tianying, seorang penggubal dasar di Kementerian Kesihatan (MOH).

Beliau pertama kali menghadiri majlis sambutan tersebut dan menganggapnya sebagai satu penghormatan besar.

“Ia merupakan satu pengiktirafan untuk tugas yang telah kami lakukan, dan satu petang yang indah bersama individu yang mempunyai pemikiran sama dan telah menyumbang kepada Singapura,” kata Cik Goh.

“Saya menantikan peluang untuk bertemu semua Anggota Parlimen (AP) baharu dan melihat sendiri bagaimana karakter mereka.”
Encik Abdul Aziz Abu Talib, pemimpin akar umbi berpengalaman.

“Ia merupakan satu pengiktirafan untuk tugas yang telah kami lakukan, dan satu petang yang indah bersama individu yang mempunyai pemikiran sama dan telah menyumbang kepada Singapura.”
 Cik Goh Tianying, penggubal dasar di Kementerian Kesihatan (MOH). 
Laporan berkaitan
Imbau detik ikonik sambutan NDP di Stadium Negara rentas dekadAug 7, 2026 | 2:22 PM
Presiden Tharman iktiraf sumbangan pegawai Mindef, SAF kepada pertahanan negaraJul 12, 2026 | 9:47 PM
PresidenTHARMAN SHANMUGARATNAMteam singaporeNDPHari Kebangsaan