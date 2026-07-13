Presiden Tharman temui Anwar dalam lawatan negara pertama ke M’sia

Presiden Tharman temui Anwar dalam lawatan negara pertama ke M’sia

Presiden Tharman temui Anwar dalam lawatan negara pertama ke M’sia

Presiden Tharman Shanmugaratnam mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di Hotel St. Regis pada 13 Julai sempena rangka Lawatan Negara pertamanya ke Malaysia dari 12 hingga 15 Julai.

Lawatan Negara ini adalah atas undangan Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Sultan Ibrahim Iskandar, dan sebagai timbal balas kepada lawatan Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024.

Pertemuan tersebut dibuat sejurus selepas Tuan Presiden menghadiri majlis santapan di Istana Negara oleh Sultan Ibrahim dan pemaisuri, Raja Zarith Sofiah, pada hari yang sama.

Sebelum itu, Tuan Presiden bersama isterinya telah bertemu Sultan Ibrahim dan permaisuri, Raja Zarith Sofiah, di Istana Negara pada 13 Julai.

Ketibaan Tuan Presiden ke Istana Negara disambut secara penuh istiadat, dengan Tuan Presiden diberi penghormatan untuk memeriksa kontinjen Kawalan Kehormatan Utama melibatkan Batalion Pertama Rejimen Askar Melayu Diraja.

Turut bersama Tuan Presiden dalam pertemuan bersama Datuk Anwar ialah Menteri Kemampanan dan Alam Sekitar merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan, Cik Grace Fu; dan Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim.