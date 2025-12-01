SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Singapura
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Presiden Tharman tiba di Mexico bagi lawatan rasmi 4 hari

Dec 1, 2025 | 1:36 PM
Presiden Tharman Shanmugaratnam, Jane Ittogi, Roberto Velasco Álvarez, Mexico
Presiden Tharman Shanmugaratnam (tengah) dan isterinya, Puan Jane Ittogi (kiri), disambut Setiausaha Rendah Amerika Utara merangkap Pemangku Setiausaha Ehwal Luar Mexico, Encik Roberto Velasco Álvarez, setibanya di Mexico pada 30 November. - Foto MDDI

Presiden Tharman Shanmugaratnam tiba di Mexico untuk lawatan negara selama empat hari dari 30 November hingga 3 Disember, bersama isterinya, Puan Jane Ittogi – lawatan negara pertamanya ke Amerika Latin.

Lawatan beliau ke Mexico adalah atas undangan Presiden Mexico, Cik Claudia Sheinbaum, dan diadakan ketika Singapura dan Mexico memperingati 50 tahun hubungan diplomatik.

Ketibaan Tuan Presiden dan Puan Ittogi disambut oleh Setiausaha Rendah Amerika Utara merangkap Pemangku Setiausaha Ehwal Luar Mexico, Encik Roberto Velasco Álvarez.

Kementerian Ehwal Luar (MFA) dalam satu kenyataan pada 29 November berkata Tuan Presiden akan diberikan sambutan negara di Istana Negara di Bandar Raya Mexico dan bertemu Cik Sheinbaum.

Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan ketua pemerintah Bandar Raya Mexico, Cik Clara Brugada; Presiden Senat, Cik Laura Itzel Castillo Juarez; serta senator dan gabenor pelbagai negeri Mexico dan pemimpin perniagaan.

Laporan berkaitan
Presiden Tharman raih anugerah MIT atas kepimpinan dasar kewangan antarabangsaNov 26, 2025 | 4:18 PM
Presiden Tharman, PM Wong lahir rasa sedih terhadap mangsa taufan FilipinaNov 14, 2025 | 5:46 PM
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg