Encik Pritam Singh (dua dari kanan) dan Cik Sylvia Lim menjawab soalan daripada media berikutan Persidangan Khas Anggota Kader serta Persidangan Ahli Kader, di mana anggota Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) Parti Pekerja (WP) dilantik pada 28 Jun. Encik Pritam kekal sebagai Setiausaha Agung WP, sementara Cik Lim kekal sebagai Pengerusi WP. - Foto ST

Encik Pritam Singh (dua dari kanan) dan Cik Sylvia Lim menjawab soalan daripada media berikutan Persidangan Khas Anggota Kader serta Persidangan Ahli Kader, di mana anggota Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) Parti Pekerja (WP) dilantik pada 28 Jun. Encik Pritam kekal sebagai Setiausaha Agung WP, sementara Cik Lim kekal sebagai Pengerusi WP. - Foto ST

Pritam kekal pimpin WP Dipilih terus ketuai parti tersebut selama lagi dua tahun berikutan mesyuarat khas kader

Encik Pritam Singh kekal memegang tampuk kepimpinan Parti Pekerja (WP) dan telah dipilih untuk terus memimpin parti tersebut bagi tempoh dua tahun lagi, berikutan mesyuarat khas yang diadakan pada 28 Jun.

Supermajoriti atau majoriti dua pertiga kader mengundi Encik Pritam kekal sebagai Setiausaha Agung parti, kata Anggota Parlimen (AP) GRC Aljunied, Encik Gerald Giam, merumuskan mesyuarat khas kader itu.

Kepimpinan teras WP telah bermesyuarat pada tengah hari 28 Jun bagi meneliti kesesuaian Encik Pritam untuk kekal sebagai Setiausaha Agung.

Mesyuarat tersebut diminta oleh 25 kader yang tidak berpuas hati dengan kepimpinan Encik Pritam.

“Majoriti besar, bahkan supermajoriti (dua pertiga), mengundi beliau (Encik Pritam) untuk kekal sebagai Setiausaha Agung WP, jadi saya fikir ini mencerminkan komitmen parti terhadap proses demokrasi dan proses sewajarnya yang diberikan kepada Encik Pritam dan kepada semua orang yang telah meminta mesyuarat khas ini,” kata Encik Giam kepada media.

Beliau berkata terdapat perbincangan yang rancak dan sivil, namun enggan memberikan butiran lanjut.

“Mesyuarat itu berakhir dengan baik, dan saya fikir undian itu merupakan petunjuk penting tentang kedudukan parti dan kedudukan kader, dari segi sokongan mereka terhadap Pritam Singh,” tambah beliau.

Sementara itu, dalam kenyataan yang dikeluarkan WP selepas mesyuarat khas tersebut, parti itu berkata keputusan mesyuarat mencerminkan pertimbangan teliti oleh kader Parti, dan komitmen WP terhadap prinsip demokrasi dan proses yang sewajarnya.

“Parti ini bersatu di belakang kepimpinannya dan kekal fokus sepenuhnya kepada kerjanya bagi semua rakyat Singapura, di Parlimen dan di lapangan.

“Kami meneruskan kerja membina sistem politik yang lebih seimbang bagi Singapura,” ujar kenyataan itu.

Kenyataan itu menambah semasa Persidangan Khas Anggota Kader yang diadakan, beberapa ahli kader telah memberikan pandangan mereka dan mengemukakan soalan mengenai penghakiman Mahkamah Tinggi.

Ia mensabitkan Encik Pritam kerana memalsukan keterangan melibatkan mantan Anggota Parlimen WP, Cik Raeesah Khan, di hadapan jawatankuasa Parlimen.

Encik Pritam menjawab soalan yang diajukan mereka sebelum undian rahsia dijalankan oleh kader bagi memutuskan sama ada beliau akan meneruskan peranannya sebagai Setiausaha Agung atau meletak jawatan.

Supermajoriti kader (majoriti dua pertiga) telah mengundi untuk mengekalkannya, meskipun jumlah sebenar mahupun peratusan undi enggan didedahkan WP.

WP memiliki kira-kira 100 kader, iaitu kelompok teras yang bertanggungjawab dalam proses pemilihan kepimpinan parti.

Dengan keputusan tersebut, Encik Pritam, yang kini menjawat penggal keempat sebagai AP GRC Aljunied, akan terus memegang tampuk kepimpinan WP, tanggungjawab yang dipikulnya sejak 2018.

Ditanya tentang suasana semasa mesyuarat khas pertama, Encik Pritam berkata ia adalah “mesyuarat yang dikendalikan dengan sangat profesional”.

Beliau menambah WP faham tujuannya adalah untuk bertindak secara rasional dan bertanggungjawab serta mewakili rakyat Singapura dengan setia.

“Parti ini memahami bahawa tujuannya adalah untuk berkelakuan dengan cara yang rasional dan bertanggungjawab serta mewakili rakyat Singapura... dan jika kita mahu terus melakukannya, saya fikir kita perlu bersatu seperti mana-mana parti politik yang munasabah dan dihormati patut lakukan.”

Dalam pada itu, WP juga telah mengadakan Persidangan Ahli Kader, di mana anggota Jawatankuasa Eksekutif Pusat (CEC) dilantik.

Encik Pritam dilantik semula sebagai Setiausaha Agung tanpa sebarang pencabar bagi jawatan itu.

“Ia merupakan undian yang baik dan saya sangat berpuas hati dengan hasilnya,” katanya.