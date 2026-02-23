Encik Muhammad Termidzi Azmi (tengah) menerima sijil program AMPxSANS daripada Naib Pengerusi AMP Singapura, Dr Mohd Noordin Yusuff Marican (kiri), dan Encik Matthias Chia, Pengarah Serantau untuk Asia Tenggara dan Asia Utara, Institut SANS. - Foto AMP SINGAPURA