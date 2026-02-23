SPH Logo mobile
Program intensif keselamatan siber anjuran AMP, Institut SANS hasilkan bakat diiktiraf industri

Singapura
Program intensif keselamatan siber anjuran AMP, Institut SANS hasilkan bakat diiktiraf industri

Lebih separuh daripada 14 peserta program saksi peningkatan kerjaya dalam bidang teknologi
ampteknologikecerdasan buatan (AI)
Feb 23, 2026 | 5:30 AM
RUBIAH MOHD
RUBIAH MOHD

Program intensif keselamatan siber anjuran AMP, Institut SANS hasilkan bakat diiktiraf industri

Program Bantuan Pilih-Latih-Pekerjaan (Step), hasil kerjasama, AMP Singapura, Institut SANS, teknologi, kecerdasan buatan (AI), program, keselamatan siber, Encik Muhammad Termidzi Azmi, Naib Pengerusi AMP Singapura, Dr Mohd Noordin Yusuff Marican
Encik Muhammad Termidzi Azmi (tengah) menerima sijil program AMPxSANS daripada Naib Pengerusi AMP Singapura, Dr Mohd Noordin Yusuff Marican (kiri), dan Encik Matthias Chia, Pengarah Serantau untuk Asia Tenggara dan Asia Utara, Institut SANS. - Foto AMP SINGAPURA

Tanpa latar belakang rasmi dalam bidang teknologi, Encik Muhammad Termidzi Azmi, 39 tahun, mantan Pakar Pemulihan Pembetulan (CRS) dan Kaunselor Penjara, telah mengambil langkah berani dengan melakukan peralihan pertengahan kerjaya ke sektor teknologi.

Kini, beliau menerajui usaha automasi kecerdasan buatan (AI) miliknya sendiri, Agent Samur.ai, dalam bidang keselamatan siber.

ampteknologikecerdasan buatan (AI)
