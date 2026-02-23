Program intensif keselamatan siber anjuran AMP, Institut SANS hasilkan bakat diiktiraf industri
Program intensif keselamatan siber anjuran AMP, Institut SANS hasilkan bakat diiktiraf industri
Lebih separuh daripada 14 peserta program saksi peningkatan kerjaya dalam bidang teknologi
Feb 23, 2026 | 5:30 AM
Encik Muhammad Termidzi Azmi (tengah) menerima sijil program AMPxSANS daripada Naib Pengerusi AMP Singapura, Dr Mohd Noordin Yusuff Marican (kiri), dan Encik Matthias Chia, Pengarah Serantau untuk Asia Tenggara dan Asia Utara, Institut SANS. - Foto AMP SINGAPURA
Tanpa latar belakang rasmi dalam bidang teknologi, Encik Muhammad Termidzi Azmi, 39 tahun, mantan Pakar Pemulihan Pembetulan (CRS) dan Kaunselor Penjara, telah mengambil langkah berani dengan melakukan peralihan pertengahan kerjaya ke sektor teknologi.
Kini, beliau menerajui usaha automasi kecerdasan buatan (AI) miliknya sendiri, Agent Samur.ai, dalam bidang keselamatan siber.
