Wartawan Berita Harian (BH) bersama Muhammad Farrel Muhammad Fazli (kanan), seorang peserta program Mudik Ke Hulu (MKH) pada 2025. - Foto BH

Memorandum Persefahaman yang dimeterai oleh Masjid Tentera Diraja dan Pusat Kulit Nasional (NSC) pada 16 Januari akan mengukuh pemulihan untuk golongan yang ingin memulakan lembaran baru serta menghilangkan tatu. Majlis tersebut yang diadakan di NSC dihadiri oleh (dari kiri) Naib pengerusi Masjid Tentera Diraja, Ustaz Pasuni Maulan; Pengerusi Masjid Tentera Diraja, Encik Amir Ibrahim; Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim; Pengarah eksekutif NSC, Profesor Madya Chua Sze Hon dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan (Kesihatan Penduduk), Profesor Eugene Fidelis Soh. - Foto BH oleh DESMOND WEE

Muhammad Farrel Muhammad Fazli, 16 tahun, membuat tatu pertamanya di kaki dengan dakwat pen pada usia 13 tahun, didorong rasa bosan.

Namun, penyesalan mula menyentuh hatinya selepas mendapatkan tatu besar di belakang badan pada 2025. Farrel bimbang tatu itu akan merosakkan masa depannya dan menjadi teladan buruk kepada dua adik.

Mengikuti nasihat ayahnya, Farrel menyertai program Mudik Ke Hulu (MKH) di Masjid Di Tentera Raja. Program itu membantu individu bertatu untuk kembali ke pangkal jalan, sambil menyediakan subsidi untuk membuang tatu.

Program ini menyokong golongan rentan seperti belia bermasalah dan bekas banduan.

Bercakap kepada Berita Harian (BH), Farrel bersyukur bukan sahaja kerana berpeluang membuang tatu, malah turut diberikan wadah untuk memperdalam kerohanian dan membina sahsiah diri.

Pada 16 Januari, Memorandum Persefahaman (MOU) telah dimeterai antara masjid tersebut dengan Pusat Kulit Nasional (NSC). Kerjasama ini bertujuan memperluas program 20 tahun itu agar lebih ramai peserta mendapat manfaat.

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, menekankan kepentingan kerjasama ini dalam mengukuhkan sistem sokongan menyeluruh bagi bekas pesalah.

Dalam ucapannya, Dr Faishal berkata: “Melalui kerjasama ini, kami akan memperkukuhkan usaha menyokong golongan yang terjejas dalam kalangan kita, khususnya mereka yang terkesan akibat penyalahgunaan dadah dan pemenjaraan.

“Lebih lagi, kami juga mengambil langkah positif untuk membina dan mengekalkan sebuah masyarakat yang penyayang. Namun yang lebih penting, khususnya dalam konteks Singapura yang berbilang kaum, ia membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu.”

Beliau menambah kerjasama meyakinkan penerima bantuan MKH bahawa mereka disokong dalam setiap langkah pemulihan dan penyepaduan semula ke dalam masyarakat.

Pengarah eksekutif NSC, Profesor Madya Chua Sze Hon, berkata MOU tersebut “mencerminkan komitmen bersama untuk mengambil berat terhadap masyarakat serta menyokong mereka yang memerlukan”.

“Melalui inisiatif ini, ahli komuniti Islam yang ingin menjalani pembuangan tatu, sama ada atas sebab peribadi atau agama, kini boleh melakukannya dengan selamat di NSC, pada kos yang berpatutan dan dengan penuh maruah,” tambahnya.

Program MKH ditubuhkan pada 2006 oleh Masjid Tentera Diraja di Clementi dengan sokongan klinik perubatan umum (GP), Pristine Medical Clinic, dan Majlis Ugama Islam Singapura (Muis).

Hampir 1000 peserta telah meraih manfaat daripada program ini setakat ini, kata pengerusi Masjid Tentera Diraja, Encik Amir Ibrahim.

Terdapat 15 peserta dalam program MKH bagi tahun 2026.

Dengan termeterainya MOU, peserta kini boleh memilih untuk menjalani proses pembuangan tatu sama ada di NSC atau di Pristine Medical Clinic, selepas melalui 12 sesi di bawah program MKH

Peserta yang lulus daripada 12 kursus dan layak untuk perkhidmatan pembuangan tatu, akan menerima subsidi sehingga sebanyak 50 peratus, berdasarkan pendapatan per kapita (PCI) masing-masing di bawah Skim Bantuan MKH.

Demi menggalakkan para peserta meneruskan rawatan pembuangan tatu secara konsisten meskipun berdepan kekangan kewangan, bayaran boleh dibuat secara ansuran selama enam atau 12 bulan.

Pemeteraiannya MOU ini juga membolehkan para peserta mengakses teknologi laser Pico terkini apabila memilih untuk menjalani proses pembuangan tatu di NSC.

Teknologi ini mampu memberi pengalaman pembuangan tatu yang lebih selesa dan efektif.

Encik Amir menambah bahawa pihak MKH berhasrat menggunakan teknologi terkini bagi memperkukuh perkhidmatan pembuangan tatu sempena ulang tahun ke-20 program itu.

“MKH berhasrat meningkatkan rawatan pembuangan tatu, memastikan ia mematuhi piawaian keselamatan dan keberkesanan moden sambil mengekalkan tahap penjagaan profesional yang tinggi, satu pendekatan yang menjadi asas kerjasama antara Masjid Tentera Di Raja dan NSC.