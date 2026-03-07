Penyepaduan kecerdasan buatan (AI) dalam kurikulum dapat membantu pelajar, khususnya mereka daripada keluarga berpendapatan rendah, untuk belajar dengan cara lebih berkesan, kata Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran) serta Pengerusi Mendaki, Encik Zaqy Mohamad semasa latawannya ke Pusat Tuisyen Mendaki di Sekolah Menengah Canberra pada 7 Mac. - Foto YAYASAN MENDAKI

Penyepaduan kecerdasan buatan (AI) dalam kurikulum dapat membantu pelajar, khususnya mereka daripada keluarga berpendapatan rendah, untuk belajar dengan cara lebih berkesan, kata Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran) serta Pengerusi Mendaki, Encik Zaqy Mohamad semasa latawannya ke Pusat Tuisyen Mendaki di Sekolah Menengah Canberra pada 7 Mac. - Foto YAYASAN MENDAKI

Para pelajar di bawah program pembelajaran Mendaki berpeluang dilengkapi dengan kemahiran memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), menyusuli satu inisiatif baru oleh pertubuhan tersebut.

Sebagai permulaan seramai 445 pelajar darjah lima di bawah Program Pencapaian Mendaki (MAP) telah diperkenalkan kepada AI yang diterapkan ke dalam subjek seperti bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.

Menyatakan demikian menerusi satu kenyataan media pada 7 Mac, Mendaki berkata pihaknya telah bergabung dengan Yayasan Quantedge pada Disember 2025 untuk menyepadukan satu sistem pembelajaran yang berpandukan AI ke dalam MAP.

Dikenali sebagai KiteSense Luminee, ia merupakan platform di mana pelajar menggabungkan kuiz dengan kegiatan interaktif bagi menyesuaikan soalan yang dianggap rumit serta mengenal pasti jurang pembelajaran bagi setiap pelajar.

Ia juga akan menyediakan maklum balas serta menjejak kemajuan pelajar secara lebih berkesan.

Tenaga pengajar MAP akan menyepadukan Luminee ke dalam bahan pelajaran mereka, menggunakan data pembelajaran masa nyata untuk mengajar pada tahap yang betul.

Menteri Negara Kanan (Pertahanan merangkap Kemampanan dan Sekitaran), Encik Zaqy Mohamad yang juga Pengerusi Yayasan Mendaki bersama Anggota Lembaga Mendaki telah melawat pusat MAP di Sekolah Menengah Canberra pada 7 Mac.

Semasa lawatan itu mereka memerhatikan bagaimana penambahbaikan MAP sedang dilaksanakan di pusat tersebut. Mereka juga mendekati tutor MAP dan pelajar untuk lebih memahami pengalaman mereka serta kesan program.

“Kami telah berkembang daripada Program Tuisyen Mendaki kepada Program Pencapaian Mendaki, yang mencerminkan kurikulum dan pendekatan baharu untuk menyokong pembelajaran serta kemajuan akademik pelajar kami.

“Di bawah Mendaki 2030, kami menyepadukan AI ke dalam kurikulum kami untuk meningkatkan sokongan akademik.

“Melalui perkongsian dengan institusi seperti Perikatan Singapura MIT bagi Kajian dan Teknologi (Smart), dan Yayasan Quantedge, kami menggunakan AI untuk membantu tutor mengenal pasti jurang pembelajaran, memperibadikan bimbingan dan menyokong pemahaman pelajar, sambil membantu mereka belajar dengan lebih berkesan.

“Terutamanya mereka daripada keluarga berpendapatan rendah yang mungkin tidak mempunyai akses kepada tuisyen persendirian,” kata Encik Zaqy.



Sejauh ini lebih daripada 110 tenaga pengajar telah dilatih untuk memberi manfaat kepada pelajar MAP di semua pusatnya.

Untuk mengkaji kesan program itu, Mendaki akan bekerjasama dengan Universiti Sains Sosial Singapura (SUSS) dalam penilaian dua tahun yang melibatkan sehingga 890 pelajar darjah lima.

Kajian itu akan memberikan pandangan tentang cara pembelajaran diperibadikan dengan kaedah AI memberi kesan kepada hasil pembelajaran pelajar, meneroka cara tenaga pengajar boleh menyokong penyampaian program secara lebih baik serta mengetengahkan amalan terbaik bagi membimbing program masa depan, tambah Mendaki.

Penyelia Pusat MAP Sekolah Menengah Canberra, Encik Abdul Ghazali Bin Abdul Wahab, 52 tahun berkata AI telah membuat beliau lebih cekap kerana dapat menyediakan bahan pelajaran dengan lebih pantas.

“Pelan bahan pelajaran boleh dijana menggunakan AI, dan saya boleh menyesuaikannya dengan keperluan pelajar.