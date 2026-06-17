Tembok laut mesra alam adalah antara projek yang dijadualkan untuk diuji di sepanjang pesisir pantai Singapura. - Foto ST

Tembok laut mesra alam adalah antara projek yang dijadualkan untuk diuji di sepanjang pesisir pantai Singapura. - Foto ST

Projek $14j uji pertahanan pantai di S’pura akan dilaksanakan mulai 2027 Singapura memperkenalkan penyelesaian inovatif untuk menghadapi ancaman kenaikan paras laut menerusi projek perlindungan pantai yang mesra alam.

Lima projek inovatif, termasuk tembok laut mesra alam yang mampu menutup retakan sendiri, dijadualkan untuk diuji di pesisir pantai Singapura mulai tahun 2027.

Inisiatif ini disokong oleh suntikan dana berjumlah kira-kira $14 juta daripada platform Living Lab agensi air kebangsaan, PUB.

Menteri Kemampanan dan Sekitaran, Cik Grace Fu, mengumumkan rancangan tersebut pada 17 Jun di Sidang Puncak Pemimpin Ketahanan Pantai dan Banjir sempena Minggu Air Antarabangsa Singapura.

Dibangunkan oleh universiti, kontraktor dan perunding, penyelesaian berasaskan ujian ini direka bentuk untuk memperkukuhkan pertahanan pantai dan banjir di Singapura, dengan pemerintah memperuntukkan $10 bilion pada 2020.

Cik Fu berkata: “Dengan menyatukan universiti dan pemain industri dalam projek Penyelidikan dan Pengembangan (R&D) ini, kita boleh mengubah idea-idea yang berpotensi menjadi penyelesaian yang boleh digunakan — dan penyelesaian yang boleh digunakan menjadi infrastruktur pada skala besar.

“Ketika Singapura dan bandar-bandar di seluruh dunia menghadapi risiko pantai dan banjir yang semakin meningkat, satu perkara yang jelas: tiada seorang pun daripada kita boleh melakukan ini sendirian. Tetapi bersama-sama, kita boleh bergerak lebih pantas dan lebih jauh.”

Projek-projek ini akan dilaksanakan di Tanjong Rimau, Changi, Empangan Yishun dan Taman East Coast, kata PUB dalam satu kenyataan. Tapak-tapak ini dipilih berdasarkan faktor teknikal, operasi dan persekitaran.

Sepanjang tempoh tiga tahun, penilaian daripada Living Lab akan menentukan sama ada penyelesaian ini sesuai untuk projek perlindungan pantai berskala besar pada masa hadapan.

Di luar pantai Changi, satu pasukan akan menguji “tembok laut hidup” yang direka untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan paras laut secara beransur-ansur sambil memulihara biodiversiti marin.

Pengarah urusan Delta Marine Consultants, Encik Yang Zi Qian, menjelaskan bahawa pendekatan ini mengubah pandangan tradisional tembok laut yang sering dilihat bertentangan dengan alam semula jadi.

“Konsep pembinaan bertahap akan menjadi salah satu elemen penting dalam dasar perlindungan pantai kami,” kata Encik Yang, yang mengetuai salah satu daripada enam entiti rakan kongsi projek itu.

Konsortium ini turut menggabungkan kepakaran firma Jepun, Kajima Corporation, bersama Universiti Nasional Singapura (NUS), Institut Teknologi Singapura, Pusat Inovasi Samwoh, serta Oung Construction.

Menurut penasihat strategik Institut Penyelidikan Teknikal Kajima Singapura, Encik Hiroyuki Takasuna, projek ini akan memanfaatkan pengalaman luas Kajima dalam membina tembok laut mesra alam yang terbukti berkesan di Tokyo.