Woodgrove Acres, sebuah projek Standard yang terletak antara Woodgrove Avenue dengan Ekspreswe Seletar (SLE), merupakan antara pilihan lebih popular dalam penjualan flat Bina Ikut Tempahan (BTO) pada Jun. - Foto HDB

Woodgrove Acres, sebuah projek Standard yang terletak antara Woodgrove Avenue dengan Ekspreswe Seletar (SLE), merupakan antara pilihan lebih popular dalam penjualan flat Bina Ikut Tempahan (BTO) pada Jun. - Foto HDB

Flat Standard empat bilik di Woodlands serta projek Prime di Bishan dan Bukit Merah menjadi pilihan paling popular dalam kalangan pembeli rumah kali pertama semasa penjualan flat Bina Ikut Tempahan (BTO) terbaharu Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) yang dibuka bagi permohonan pada 17 Jun.

Sehingga 5 petang pada 24 Jun, hampir empat pemohon kali pertama bersaing bagi setiap 162 unit flat empat bilik di Woodgrove Acres – sebuah projek Standard yang terletak antara Woodgrove Avenue dengan Ekspreswe Seletar (SLE).

Flat di kawasan tersebut mempunyai tempoh menunggu selama tiga tahun setengah.

Permohonan ditutup pada 11.59 malam, 24 Jun, di Portal Flat HDB.

Bagi flat Standard, pembeli tidak akan dikenakan penarikan balik subsidi apabila rumah dijual, namun tertakluk kepada Tempoh Penginapan Minimum (MOP) selama lima tahun.

Ketua Penyelidik, yang juga ahli strategi firma hartanah Realion (Kumpulan OrangeTee & ETC), Cik Christine Sun, berkata permintaan tinggi terhadap Woodgrove Acres adalah mengejutkan kerana lokasinya tidak berhampiran dengan stesen MRT atau kemudahan lain.

Menurutnya, pembeli yang ingin memohon flat di utara Singapura mungkin mengelak daripada memilih dua projek Plus di Ang Mo Kio disebabkan tempoh MOP lebih lama, iaitu 10 tahun, lalu beralih ke projek di Woodlands.

Harga unit bagi projek di Ang Mo Kio itu juga jauh lebih tinggi berbanding projek di Woodlands, tambah Cik Sun.

Pengarah Kanan Analitik Data di agensi hartanah, Huttons Asia, Encik Lee Sze Teck, pula berpendapat pembeli mungkin tertarik dengan projek Woodgrove Acres kerana projek itu terletak di kawasan yang mempunyai lebih banyak kemudahan, berbanding dua lagi projek Standard di Sembawang North.

Pegawai Eksekutif Utama agensi hartanah, ERA Singapore, Encik Eugene Lim, pula menyatakan Sekolah Rendah Fuchun dan Sekolah Rendah Innova terletak dalam lingkungan satu kilometer dari projek berkenaan, manakala stesen MRT Woodlands dan Pusat Serantau Woodlands boleh diakses melalui bas.

Projek itu memenuhi keperluan pembeli yang mencari flat pada harga lebih mampu milik tetapi tetap mempunyai beberapa kemudahan, tambahnya.

Selain itu, 157 unit flat fleksi dua bilik dalam projek itu turut mendapat permintaan tinggi dalam kalangan warga emas dan golongan bujang, dengan menarik 1,071 pemohon secara keseluruhan.

Dalam kalangan pemohon bujang, permohonan untuk unit berkenaan mencatat lebihan permohonan sebanyak 18 kali ganda, iaitu kadar permohonan tertinggi bagi kumpulan berkenaan dalam pelancaran kali ini.

Sementara itu, flat empat bilik di bawah projek Prime, iaitu Lakeview Cascadia di Bishan dan Berlayar Rise di Bukit Merah, mencatat permohonan melebihi tiga kali ganda dalam kalangan pemohon kali pertama.

Lakaran artis projek, Lakeview Cascadia di Bishan, yang mencatat permohonan melebihi tiga kali ganda dalam kalangan pemohon kali pertama. - Foto HDB

Flat kategori Prime dan Plus, yang terletak lebih dekat dengan pusat bandar, kemudahan pengangkutan dan kemudahan awam, mempunyai syarat penjualan semula lebih ketat.

Kedua-dua kategori itu tertakluk kepada MOP selama 10 tahun, manakala flat Prime mempunyai kadar penarikan semula subsidi lebih tinggi apabila dijual semula.

Kadar penarikan semula subsidi telah ditetapkan pada 10 peratus bagi projek di Bishan, yang terletak di Upper Thomson, manakala projek di Bukit Merah pula sebanyak 14 peratus.

Flat di Bishan itu merupakan yang pertama dilancarkan di kawasan Lakeview berhampiran Kolam Air MacRitchie dalam tempoh lebih 40 tahun.

Sementara itu, flat di Bukit Merah pula terletak di estet baharu Berlayar di sepanjang Telok Blangah Road.