Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, bersama rakan sejawatnya dari Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada sidang media bersama semasa Rahat Pemimpin Malaysia-Singapura ke-11 di Putrajaya, Malaysia, pada 7 Januari. - Foto fail

Rahat Pemimpin S’pura-M’sia: Jalan sekitar hotel Ritz-Carlton ditutup 4 Dis

Rahat Pemimpin Singapura-Malaysia ke-12 akan diadakan di Singapura pada 4 Disember di Hotel The Ritz-Carlton, Millenia Singapore.

Beberapa jalan di sekitar kawasan tersebut akan ditutup atas sebab keselamatan, kata pihak polis dalam satu kenyataan pada 1 Disember.

Rahat tahunan antara pemimpin kededua negara itu merupakan wadah penting bagi menangani isu-isu lama serta membincangkan bidang kerjasama baru, lapor The Straits Times (ST).

Bagi edisi rahat sebelum ini, yang diadakan pada 6 dan 7 Januari, Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong, telah mengunjungi Putrajaya di Malaysia untuk bertemu rakan sejawatnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Mereka kemudian mengumumkan kemajuan berkaitan Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) yang baru.

Polis berkata pada 1 Disember mereka akan menjalankan pemeriksaan keselamatan di sekitar hotel itu.

Orang ramai dinasihatkan mematuhi arahan polis dan sebarang ketidakpatuhan akan diambil tindakan tegas mengikut undang-undang.

Jalan dan lorong berikut akan ditutup dari 10 malam pada 3 Disember hingga 11.59 malam pada 4 Disember:

Temasek Avenue (antara Raffles Avenue dengan Raffles Boulevard); Dua lorong kanan Raffles Boulevard menuju Republic Boulevard (antara tiang lampu 12F dengan 19F); Lorong paling kanan Raffles Avenue menuju Stamford Road (antara tiang lampu 3 dengan Bayfront Avenue); dan Dua lorong kanan Raffles Avenue menuju Stamford Road (antara Bayfront Avenue dengan tiang lampu 14F).

Penguasa Penerbangan Awam Singapura (CAAS) juga akan menetapkan kawasan larangan sementara di atas hotel, pada 4 Disember dari 9 pagi hingga 5.30 petang, menurut kenyataan itu.

Ini bermakna sepanjang tempoh tersebut, semua kegiatan udara, termasuk bermain layang-layang dan penggunaan pesawat tanpa pemandu seperti dron di dalam atau memasuki kawasan tersebut, adalah dilarang.

Melakukan sebarang kegiatan sedemikian adalah satu kesalahan.

Pesalah kali pertama yang disabit kesalahan boleh didenda sehingga $20,000.