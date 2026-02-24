Menteri Negara (Kesihatan merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital), Cik Rahayu Mahzam, berkata kemajuan dalam penjagaan kesihatan telah membawa kepada pengesanan barah lebih awal dan rawatan lebih baik, yang telah menurunkan kadar kematian akibat penyakit itu. - Foto MDDI

Rahayu: Kemajuan penjagaan kesihatan bantu pengesanan awal barah, rawatan lebih baik Lebih banyak usaha masih perlu dilakukan dalam pencegahan barah

Kemajuan dalam penjagaan kesihatan telah membawa kepada pengesanan barah lebih awal dan rawatan lebih baik, yang telah menurunkan kadar kematian akibat penyakit itu, demikian menurut Menteri Negara (Kesihatan merangkap Penerangan dan Pembangunan Digital), Cik Rahayu Mahzam.

Berucap di Parlimen pada 24 Februari, Cik Rahayu berkata kemajuan itu juga telah memberi manfaat kepada semua pesakit barah, terutamanya dalam sistem seperti Singapura yang mana terdapat akses sejagat kepada penjagaan kesihatan.

“Namun, lebih banyak usaha perlu dilakukan terutamanya dalam pencegahan barah, untuk mengubah suai faktor risiko seperti merokok, diet tidak sihat, kekurangan aktiviti fizikal dan pengambilan alkohol, menggalakkan vaksinasi yang mengurangkan risiko barah tertentu, dan mengesan permulaan barah lebih awal melalui saringan,” tambahnya.

Cik Rahayu berkata demikian semasa menjawab soalan Encik Yip Hon Weng (SMC Yio Chu Kang) yang bertanya tentang keputusan dasar khusus atau pelaburan penjagaan kesihatan yang Kementerian Kesihatan (MOH) anggap sebagai penyebab kemajuan itu.

Encik Yip juga bertanya bagaimana MOH dapat memastikan manfaat itu menjangkau rakyat Singapura yang berpendapatan rendah dan kurang celik kesihatan secara sama rata.

Data daripada laporan tahunan Pendaftaran Barah Singapura (SCR) 2023, yang diterbitkan pada Januari 2026, menunjukkan bahawa kadar kematian akibat barah di Singapura telah menurun sebanyak 21 peratus sejak 2012.

Menurut laporan itu, terdapat 72 kematian akibat barah bagi setiap 100,000 orang bagi tempoh antara 2019 dengan 2023, menurun daripada 91 antara 2008 dengan 2012.

Sementara itu, kadar kelangsungan hidup lima tahun meningkat daripada 53 peratus kepada 61 peratus.

Dalam soalan tambahan, Encik Yip bertanya bagaimana ambang keberkesanan kos untuk senarai ubat barah (CDL) ditetapkan dan berapa kerap ia disemak, termasuk metodologi dan jadual semakan yang berkaitan.

Beliau juga bertanya sama ada MOH telah menilai sama ada jurang akses antara pesakit yang bergantung pada subsidi dan mereka yang boleh membayar secara persendirian semakin melebar dan apakah yang perlu dibuat untuk merapatkan jurang tersebut.

Mengenai persoalan ambang keberkesanan kos, Cik Rahayu berkata MOH tidak menerbitkannya kerana ia akan memberi kesan kepada daya rundingannya dengan industri.

Mengenai sama ada MOH telah menilai jurang akses, beliau berkata rangka kerja subsidi MOH sudah disediakan dan dirangka untuk benar-benar menyokong mereka yang berpendapatan rendah.

“Sudah ada golongan berpendapatan rendah yang sudah mendapat subsidi yang diuji dengan cara yang lebih tinggi. Dan inilah sebenarnya tujuan utama CDL, kerana ia benar-benar mendorong ke arah kemampuan.

“Kami telah melihat hasil awal yang sangat baik. Kami telah melihat pengurangan harga secara purata kira-kira 30 peratus, dan untuk beberapa rawatan melebihi 60 peratus, jadi kami sudah melihat hasil yang sangat baik,” tambah Cik Rahayu.