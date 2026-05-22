Rakaman kesalahan trafik bakal disaring AI mulai Jul 2026
Inisiatif baru mampu potong masa semakan video orang ramai dari 15 minit ke 6 minit sahaja
May 22, 2026 | 12:00 PM
Analisis Peraturan Lalu Lintas dan Pengiktirafan Pematuhan, atau Tracer antara beberapa inisiatif kecerdasan buatan (AI) yang sedang diteroka Pasukan Polis Singapura (SPF) bagi mengurangkan keperluan tenaga manusia dalam memproses kes secara manual. - Foto SPF
Rakaman video kesalahan trafik yang dihantar orang ramai mungkin akan disaring menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) mulai Julai 2026.
Keupayaan baharu itu, yang dikenali sebagai Analisis Peraturan Lalu Lintas dan Pengiktirafan Pematuhan, atau ‘Traffic Rule Analysis and Compliance Recognition’ (Tracer), merupakan antara beberapa inisiatif AI yang sedang diteroka Pasukan Polis Singapura (SPF), bagi mengurangkan keperluan tenaga manusia dalam memproses kes secara manual.
