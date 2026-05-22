Topik diikutiPergi ke BHku
Robot ‘manusia’ sedia dekati masyarakat, kongsi panduan cegah jenayah
Robot ‘manusia’ sedia dekati masyarakat, kongsi panduan cegah jenayah
Penggunaan dron pintar, kenderaan tanpa pemandu antara usaha Pasukan Polis S’pura manfaat teknologi baru
May 22, 2026 | 12:00 PM
Robot ‘manusia’ sedia dekati masyarakat, kongsi panduan cegah jenayah
Sebuah robot ‘manusia’ atau ‘humanoid’ baharu akan tampil pada acara mendekati masyarakat anjuran Pasukan Polis Singapura (SPF) tidak lama lagi, di mana orang ramai boleh bergambar atau mendengar kisah pencegahan jenayah yang disampaikan robot tersebut.
Dikenali sebagai Duta Robot Penglibatan Masyarakat, atua Community Engagement Robot Ambassador (Cera), robot itu direka bagi menyampaikan nasihat keselamatan serta demonstrasi pencegahan jenayah secara lebih interaktif.
Laporan berkaitan
Polis uji teknologi penggunaan alat penerbangan jet, dron bersenjata di lautMay 14, 2026 | 8:17 PM
Rakaman kesalahan trafik bakal disaring AI mulai Julai 2026May 22, 2026 | 6:48 PM