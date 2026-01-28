Seorang warga Singapura berusia 18 tahun yang sebelum ini telah ditahan pada Disember 2022 kerana menjadi radikal sendiri, telah dibebaskan dengan Arahan Penggantungan (SD) pada Disember 2025 di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). - Foto fail

Seorang warga Singapura berusia 18 tahun yang sebelum ini telah ditahan pada Disember 2022 kerana menjadi radikal sendiri telah dibebaskan dengan Arahan Penggantungan (SD) pada Disember 2025 di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA).

Remaja itu, yang ditahan ketika berusia 15 tahun, telah mencapai kemajuan yang baik dalam pemulihannya dan dinilai tidak lagi menimbulkan ancaman keselamatan yang memerlukan penahanan pencegahan, kata Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (ISD) pada 28 Januari.

Pada masa penahanannya, dia merupakan penyokong Al-Qaeda dan ISIS yang bersedia untuk terlibat dalam keganasan bersenjata dan operasi syahid sama ada di Singapura atau di luar negara, untuk menyokong penubuhan Khalifah Islam.

Dia juga sebelum ini telah mempertimbangkan untuk melakukan serangan terhadap orang bukan Islam di Singapura, kata ISD.

SD adalah arahan menteri untuk menggantung operasi arahan tahanan sedia ada, dengan Menteri Ehwal Dalam Negeri, mempunyai budi bicara untuk membatalkannya jika remaja itu tidak mematuhi syarat yang ditetapkan.

Semasa tiga tahun di bawah tahanan, ISD berkata remaja itu telah menjalani program pemulihan intensif.

Dia ditugaskan bersama dua kaunselor agama dari Kumpulan Pemulihan Keagamaan (RRG) untuk menangani kepatuhannya terhadap ideologi ekstremis Islam.

Remaja itu juga kerap didekati oleh pakar psikologi ISD untuk menangani faktor sosiopsikologi yang menyumbang kepada radikalisasinya, tambahnya.

Ini termasuk sikap bertolak ansur terhadap pengganasan, dan kekurangan kemahiran berfikir secara kritis, yang menyebabkannya bergantung pada pendakwah ekstremis asing untuk bimbingan agama.

“Dua mentor dari RRG membimbing pertumbuhan dan perkembangan peribadinya, sementara lawatan mingguan keluarganya dan kata-kata semangat mendorongnya untuk terus berada di landasan pemulihannya.

“Remaja itu telah menerima usaha ini. Dia tidak lagi memegang kepercayaan ekstremis mahupun sebarang permusuhan terhadap orang bukan Islam, dan telah menolak penggunaan pengganasan,” kata ISD.

Semasa penahanannya, ISD juga telah membuat pengaturan untuk remaja itu meneruskan pendidikannya dan menduduki peperiksaan Sijil Am Pelajaran (GCE) Peringkat ‘N’ dan ‘O’

Menjelang peperiksaannya, beliau juga menerima bimbingan mingguan daripada tutor, termasuk guru terlatih Kementerian Pendidikan (MOE), yang juga merupakan sukarelawan RRG.

“Beliau menunjukkan prestasi yang baik dalam peperiksaannya, berprestasi dalam 20 peratus teratas kohort sekolahnya, dan berhasrat melanjutkan pelajarannya di institut pengajian tinggi.

“ISD akan terus bekerjasama dengan keluarga, sekolah, dan pihak berkepentingan pemulihan lain untuk memudahkan penyepaduan semula beliau ke dalam masyarakat,” kata ISD.

Secara berasingan, ISD juga berkata Arahan Sekatan (RO) yang dikeluarkan terhadap tiga rakyat Singapura lain dibenarkan luput setelah tamat tempoh mereka, kerana mereka telah mencapai kemajuan yang baik dalam pemulihan mereka, dan tidak lagi memerlukan pengawasan rapi di bawah rejim RO.

Ini termasuk Maksham Mohd Shah, 44 tahun, seorang individu yang pernah menjadi radikal sendiri, dan Mohamed Khalim Jaffar, 63 tahun, seorang bekas ahli Jemaah Islamiyah yang ditahan pada Januari 2002.