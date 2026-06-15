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Remaja hidap penyakit hati kronik akur pentingnya peranan penderma darah
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Remaja hidap penyakit hati kronik akur pentingnya peranan penderma darah
Dapat suntikan semangat baharu setelah jalani pemindahan organ; gesa orang ramai bantu isi bekalan darah negara
Remaja hidap penyakit hati kronik akur pentingnya peranan penderma darah
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Jun 15, 2026 | 5:30 AM
Sekali pandang, Falisha Zafilin kelihatan seperti remaja biasa – ceria, suka ketawa dan teruja berbicara tentang muzik pop Korea (K-pop).
Namun, di sebalik senyuman remaja berusia 17 tahun itu, tersembunyi perjalanan hidup yang penuh cabaran sejak kecil.
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