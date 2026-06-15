Sekali pandang, Falisha Zafilin kelihatan seperti remaja biasa – ceria, suka ketawa dan teruja berbicara tentang muzik pop Korea (K-pop).

Namun, di sebalik senyuman remaja berusia 17 tahun itu, tersembunyi perjalanan hidup yang penuh cabaran sejak kecil.

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