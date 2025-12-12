SPH Logo mobile
Remaja Myanmar, 15 tahun, disiasat kes jenayah selepas pas imigresen dibatal kerana vape etomidate

Dec 12, 2025 | 6:35 PM
Di bawah rangka kerja anti-vape yang dipertingkat dan berkuat kuasa sejak 1 September, pas atau kemudahan imigresen warga asing yang didapati memiliki atau menggunakan vape mengandungi etomidate, atau diuji positif etomidate, mungkin dibatalkan.
Di bawah rangka kerja anti-vape yang dipertingkat dan berkuat kuasa sejak 1 September, pas atau kemudahan imigresen warga asing yang didapati memiliki atau menggunakan vape mengandungi etomidate, atau diuji positif etomidate, mungkin dibatalkan. - Foto fail

Remaja perempuan Myanmar berusia 15 tahun, yang pas imigresen jangka panjangnya dibatalkan kerana memiliki pod vape mengandungi etomidate (Kpod), kini disiasat atas beberapa kesalahan jenayah lain.

Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) menyatakan pada 12 Disember bahawa remaja itu diberi pas khas untuk kekal di Singapura bagi membantu siasatan berhubung pemilikan senjata terlarang dan berbahaya, penglibatannya dalam pergaduhan, dan perbuatannya menyebabkan kecederaan secara sengaja.

Remaja itu merupakan warga asing pertama di Singapura yang kehilangan Pas Lawatan Jangka Panjang (LTVP) kerana memiliki vape mengandungi etomidate, menurut kenyataan MHA dan Penguasa Sains Kesihatan (HSA) pada 8 Disember.

“Siasatan polis masih berjalan. Selepas kesnya selesai, dia akan dihantar pulang dan dihalang daripada memasuki Singapura semula,” kata MHA.

Menurut laporan The Straits Times (ST) sebelum ini, MHA dan HSA berkata remaja itu ditemui memiliki sebuah pod vape mengandungi etomidate semasa pemeriksaan rutin polis pada 14 November.

Di bawah rangka kerja anti-vape yang diperketat dan berkuat kuasa sejak 1 September, pas atau kemudahan imigresen warga asing yang didapati memiliki atau menggunakan vape mengandungi etomidate, atau diuji positif etomidate, mungkin dibatalkan. Mereka kemudian mungkin akan dihantar pulang dan dihalang daripada masuk semula ke Singapura.

Selain itu, individu yang didapati memiliki, menggunakan atau membeli vape di bawah rangka kerja yang dipertingkat itu juga berdepan hukuman lebih berat.

Pesalah berulang diwajibkan menjalani program pemulihan, dan jika gagal menyelesaikannya, mereka akan dikenakan tindakan undang-undang.

