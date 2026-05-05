Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Encik Ng Chee Meng, menyarankan pembentukan sebuah sistem data setempat bagi membimbing dan memberikan maklumat kepada syarikat dan pekerja mengenai peranan kerja yang sedang berubah, kemahiran serta peluang pekerjaan baru yang tersedia di tengah-tengah usaha negara memacu pertumbuhan ekonomi berasaskan kecerdasan buatan (AI).

Berucap di Parlimen pada 5 Mei, Encik Ng berkata langkah mewujudkan sebuah sistem risikan dan ramalan pasaran seperti itu, yang disesuaikan mengikut konteks Singapura, akan memberikan maklumat yang lebih baik dan terperinci kepada majikan dan pekerja mengenai bagaimana pekerjaan akan terjejas dengan perkembangan AI dan apakah kemahiran yang diperlukan.