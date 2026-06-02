Sambutan hangat ‘Pesta Pecah Panggung’, TWM kekal rentak kerjasama seiring rakan program
Kembalikan lawatan berpandu, terima banyak tawaran gabung usaha dengan pelbagai pihak
Jun 2, 2026 | 5:30 AM
Taman Warisan Melayu (TWM) akan menyambung semula lawatan berpandu bagi pengunjung yang mendaftar bagi khidmat itu, yang dikendalikan oleh jurupandu (’docent’) sukarelawan TWM, mulai 2 Jun. - Foto ST
Pesta pembukaan semula Taman Warisan Melayu (TWM), Pesta Pecah Panggung, yang berlangsung selama sembilan hari dari 29 April hingga 3 Mei, telah mendapat sambutan amat menggalakkan daripada orang ramai.
Penyertaan bagi kesemua program tersebut begitu memberangsangkan, dengan setiap acara penuh, malah ada yang kebanjiran peserta atau pengunjung.
