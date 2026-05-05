May 5, 2026 | 6:47 PM
See Leng: Pendekatan lebih adaptif diperlukan demi pacu pembangunan tenaga kerja
Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng, berkata situasi semasa memerlukan pendekatan lebih adaptif dan lebih diduga terhadap pembangunan tenaga kerja di Singapura. - Foto ZAOBAO
Situasi semasa yang melanda dunia dan Singapura secara khusus, memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan lebih diduga terhadap pembangunan tenaga kerja di sini, kata Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng.
Oleh itu, beliau berkata pembentukan Agensi Pembangunan Kemahiran dan Tenaga Kerja (SWDA) yang baru – hasil gabungan Agensi Tenaga Kerja Singapura (WSG) dan SkillsFuture Singapura (SSG) yang kedua-duanya dibentuk pada Oktober 2016 – menjadi semakin penting.
