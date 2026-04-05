Seekor burung falkon peregrine di S’pura ditemui mati
Apr 5, 2026 | 7:10 PM
Daripada tiga anak burung falkon peregrine yang masih hidup, dua telah berjaya terbang keluar dari sarang dan mula melakukan penerbangan percubaan. - Foto OCBC DAN NPARKS
Salah seekor daripada empat anak burung yang baru belajar terbang hasil pembiakan satu-satunya pasangan falkon peregrine yang diketahui membiak di Singapura ditemui mati pada 4 April.
Burung itu berasal daripada kumpulan anak burung – kedua direkodkan bagi pasangan tersebut – yang menetas pada akhir Februari di sarang falkon yang terletak di ruang di atas tingkat 34 ibu pejabat OCBC di Chulia Street.
Sarang burung falkon peregrine direkod buat kali pertama di S’puraNov 23, 2024 | 6:19 PM
Hong Tat: Operasi tembak gagak dilancar di 9 daerah, bermula di YishunMar 25, 2026 | 4:20 PM