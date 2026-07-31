Panel MOH saran kawal ciri media sosial, bukan larangan berdasarkan umur demi lindungi golongan muda

Panel pakar yang dianggotai lapan orang itu ditubuhkan pada September untuk mengkaji kesan penggunaan media sosial terhadap kesihatan mental golongan muda. - Foto ST

Panel pakar yang dianggotai lapan orang itu ditubuhkan pada September untuk mengkaji kesan penggunaan media sosial terhadap kesihatan mental golongan muda. - Foto ST

Panel MOH saran kawal ciri media sosial, bukan larangan berdasarkan umur demi lindungi golongan muda

Panel MOH saran kawal ciri media sosial, bukan larangan berdasarkan umur demi lindungi golongan muda

Panel pakar yang ditubuhkan Kementerian Kesihatan (MOH) tidak menggalakkan larangan mutlak terhadap media sosial berdasarkan umur kerana bimbang golongan muda akan mengelak sekatan tersebut, selain pendekatan itu gagal membezakan antara penggunaan yang memudaratkan dan yang bermanfaat.

Sebaliknya, panel mencadangkan supaya ciri-ciri media sosial yang mendedahkan pengguna kepada ancaman keselamatan, memanjangkan tempoh penggunaan atau menjejaskan kesihatan mental ditangani menerusi pendekatan yang lebih bersasar, berkekalan dan seimbang.

Cadangan itu antara saranan utama yang dikemukakan kepada pemerintah bagi menyokong penggunaan media sosial yang lebih sihat dan selamat dalam kalangan golongan muda.

“Panel lebih cenderung menjadikan media sosial lebih selamat dari segi reka bentuk supaya golongan muda dapat menggunakannya dengan selamat, berbanding sekadar menangguhkan penggunaannya,” menurut laporan yang diterbitkan pada 30 Julai.

Beberapa negara seperti Australia, Perancis, United Kingdom, Malaysia dan Indonesia pula memilih pendekatan menaikkan had usia untuk menggunakan media sosial.

Panel lapan anggota itu, yang ditubuhkan pada September lalu, terdiri daripada wakil Institut Kesihatan Mental (IMH), Universiti Nasional Singapura (NUS), Universiti Teknologi Nanyang (NTU), MOH, Khidmat Masyarakat TOUCH dan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak KK (KKH).

Panel itu dipengerusikan bersama oleh Ketua dan Perunding Kanan Jabatan Psikiatri Pembangunan IMH, Dr Lim Choon Guan, dan Profesor Madya dan Pengarah Bersama Pusat Penyelidikan Khidmat Sosial NUS, Dr Jungup Lee.

Dalam laporan setebal 20 halaman itu, panel mengenal pasti fungsi pesanan langsung (direct messaging) yang boleh mendedahkan pengguna muda kepada buli siber dan gangguan, terutama dengan kewujudan akaun tanpa nama atau nama samaran.

Turut dikenal pasti sebagai membimbangkan ialah fungsi tatalan tanpa henti (infinite scroll) dan main secara automatik (autoplay), yang menggalakkan pengguna terus melayari media sosial lebih lama daripada yang dihasratkan. Keadaan ini boleh mengurangkan aktiviti fizikal serta pergaulan bersemuka yang penting bagi perkembangan sihat golongan muda.

Suapan kandungan berasaskan algoritma serta mekanisme maklum balas sosial seperti jumlah tanda suka dan bilangan pengikut yang dipaparkan secara terbuka turut membimbangkan kerana boleh menggalakkan perbandingan sosial, pencarian pengesahan serta menjejaskan harga diri dan kesejahteraan emosi.

Panel mendapati golongan muda yang melalui perubahan biologi dan psikologi ketika remaja lebih mudah dipengaruhi maklum balas dan pengaruh sosial. Mereka mungkin belum mampu mengurus tekanan dalam talian, menilai kandungan secara bijak atau mengenal pasti ciri reka bentuk yang bersifat memperdaya pengguna.

MOH menyatakan pada 30 Julai bahawa kesan negatif media sosial terhadap kesihatan mental ketika remaja boleh membawa kesan jangka panjang.

Cadangan panel itu selaras dengan pendekatan Singapura yang mengutamakan reka bentuk media sosial yang lebih selamat bagi melindungi pengguna bawah 18 tahun.

Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo serta Menteri Kesihatan, Encik Ong Ye Kung sebelum ini turut menyuarakan kebimbangan terhadap suapan algoritma, video yang dimainkan secara automatik dan pesanan langsung daripada orang dewasa kepada pengguna muda.

Mereka turut menyatakan bahawa Singapura memilih pendekatan lebih khusus untuk menangani kesan buruk berbanding melaksanakan larangan berdasarkan umur.

Antara langkah yang dicadangkan ialah melarang pesanan peribadi antara pengguna muda dengan orang dewasa yang tidak dikenali serta mematikan fungsi main secara automatik bagi pengguna muda.

Panel turut membezakan antara penggunaan media sosial yang berlebihan dengan penggunaan yang bermasalah. Menghabiskan tiga hingga enam jam sehari di media sosial dianggap berlebihan, manakala ketagihan dianggap penggunaan bermasalah.

Menurut Dr Lee, bukti menunjukkan penggunaan yang bermasalah mempunyai kaitan yang lebih kuat dengan kesejahteraan yang lebih rendah.

“Yang penting bukan sekadar jangka masa mereka berada dalam talian, tetapi juga sifat hubungan mereka dengan media sosial,” katanya.

Selain itu, panel menggesa langkah pengesahan umur diperkukuh kerana perlindungan berdasarkan usia tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan jika platform gagal mengenal pasti sama ada pengguna ialah kanak-kanak atau orang dewasa.

Ibu tiga anak, Cik Lavina Daryanani, 56 tahun, bersetuju dengan cadangan panel itu sambil berkata kesan buruk media sosial semakin ketara sejak kebelakangan ini. Anak bongsunya kini berusia 18 tahun.

Beliau berkata ibu bapa perlu menjadi teladan serta mengadakan perbualan terbuka dengan anak-anak, bukannya hanya mengawal atau mencela mereka.

“Pendidikan perlu bermula sejak usia muda,” katanya sambil menambah bahawa ia merangkumi perbincangan mengenai batasan dan kandungan dalam talian yang memudaratkan.

Beliau berharap pemerintah memperbanyak kempen pendidikan awam, termasuk menggunakan video muzik yang menarik, bagi memupuk tabiat digital sihat dalam kalangan kanak-kanak.

Mentor ibu bapa di Sekolah Menengah Temasek itu berkata sebahagian golongan muda yang pernah dibimbingnya terlalu asyik dalam aktiviti dalam talian hingga sukar menyesuaikan diri dengan kehidupan luar talian.

Cik Daryanani, yang juga pengarah sebuah syarikat benang dan tekstil, berkata ibu bapa perlu menjadi teladan. “Jika ibu bapa menggunakan telefon 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, apakah yang anda harapkan daripada anak-anak sendiri?”

Beliau menggalakkan ibu bapa berbual secara terbuka dengan anak-anak, bukan mengawal atau mengkritik mereka, bagi membina kepercayaan.

Pelajar Menengah 4, Stefan Teo, turut menyokong langkah pengesahan umur kerana sering melihat komen menghina, penipuan dan buli dalam talian yang menjejaskan rakan-rakannya.

Beliau sering melihat komen berunsur penghinaan di internet kerana orang ramai berselindung di sebalik nama palsu. Beliau turut mendapati beberapa rakannya menjadi lebih pendiam di sekolah selepas menjadi mangsa penipuan atau buli dalam talian.

Sejak April, kedai aplikasi di Singapura melaksanakan pelbagai langkah pengesahan umur, termasuk imbasan wajah dan pengesahan identiti pemerintah, bagi mengawal muat turun aplikasi oleh individu bawah 18 tahun.

Langkah itu memenuhi keperluan Kod Amalan Keselamatan Dalam Talian bagi Perkhidmatan Pengedaran Aplikasi (ADS) yang dikuatkuasakan Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA).

Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) juga merancang memperluaskan keperluan itu kepada perkhidmatan media sosial utama.

Pendekatan Singapura turut melibatkan usaha memperkasa golongan muda agar mengemudi persekitaran dalam talian dengan selamat dan sihat, di samping menyokong ibu bapa yang membimbing mereka.

Laporan panel itu turut menyatakan bahawa golongan muda perlu dilengkapi kebijaksanaan membuat pertimbangan, tabiat digital yang sihat serta kemahiran mengemudi ruang dalam talian dengan selamat. Bagaimanapun, laporan itu tidak memperincikan pelaksanaannya.

Menurut laporan itu, tindak balas seluruh masyarakat diperlukan kerana tiada satu pendekatan sahaja yang mencukupi.

Ini bermakna keluarga, sekolah, penyedia khidmat kesihatan, rakan kongsi masyarakat, pengendali platform dan pemerintah perlu bekerjasama melindungi serta menyokong kesejahteraan golongan muda.