Topic followed successfullyGo to BHku
Sekitar 29,000 isi rumah HDB bakal manfaat kerja naik taraf di kawasan kejiranan
Apr 18, 2026 | 6:48 PM
Di bawah Program Pembaharuan Kejiranan (NRP), lebih daripada $130 juta akan disalurkan kepada 17 projek di kawasan termasuk Canberra, Hougang dan Toa Payoh. - Foto fail
Sekitar 29,000 isi rumah yang menetap di flat Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) di seluruh Singapura bakal menikmati kemudahan yang dinaik taraf di kawasan kejiranan mereka menerusi dua skim.
Kerja naik taraf itu termasuk laluan kecergasan yang menghubungkan kemudahan yang bertumpukan warga emas, ruang tempat duduk dan kemudahan bagi mereka yang menghidap demensia.
