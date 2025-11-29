Cik Haryani Othman (kanan) bergambar bersama rakan-rakan sekelasnya di Institut Pengajian Islam Pergas (IPIP), mengenang pengalaman berharga sepanjang pengajian mereka di institut tersebut. - Foto ihsan HARYANI OTHMAN

Cik Haryani Othman (kanan) bergambar bersama rakan-rakan sekelasnya di Institut Pengajian Islam Pergas (IPIP), mengenang pengalaman berharga sepanjang pengajian mereka di institut tersebut. - Foto ihsan HARYANI OTHMAN

Selebriti Haryani Othman ikuti program pengajian Pergas dalami agama Islam Kini di peringkat Sijil Pengajian Islam (SPI) di Institut Pengajian Islam Pergas, bertekad genggam ijazah perundangan Islam

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Dahulu beliau anggap dirinya terlena dalam kejahilan, kini beliau bangkit dengan tekad dan menggilap diri melalui pengajian agama di Institut Pengajian Islam Pergas (IPIP).

“Saya datang daripada latar belakang bukan budak madrasah, bukanlah disiplin sangat dulu dan boleh dikatakan ‘jahil’. Apabila menyelami ilmu agama, adakala saya nangis dalam kelas sebab tersentuh oleh keindahan agama kita dan adakala nangis sebab menyesali liku-liku silam,” kongsi personaliti popular Haryani Othman, 47 tahun, pemilik bersama syarikat penganjur acara MakBesar Pte Ltd.

Beliau sudah lama mendambakan ilmu agama yang lebih mendalam, namun kekangan masa sering menjadi tembok penghalang. Dengan adanya IPIP, kata Haryani, jadual pembelajarannya menjadi jauh lebih sesuai dan praktikal.

Mengapa IPIP Jadi Pilihan?

Perjalanan ilmunya bermula dengan kesedaran mendalam dan di sinilah IPIP memainkan peranan besar.

“Program di IPIP menawarkan dua mod pengajian: ekspres (dua kali seminggu) dan mingguan (sekali seminggu). Kandungan pelajarannya sama; yang berbeza hanyalah tempohnya kerana kelas ekspres lebih kerap. Sebab itu mod ekspres lebih padat dan dapat diselesaikan dalam masa lebih singkat,” jelas Cik Haryani.

“Salah satu sebab saya pilih IPIP ialah formatnya yang sangat sesuai untuk pelajar yang sibuk bekerja,” kata Cik Haryani.

Beliau menambah bahawa format pembelajaran teradun (blended learning) amat membantunya menyesuaikan pembelajaran dengan komitmen harian.

“Ramai pelajar sebenarnya perlukan pendekatan teradun dan bukannya semua dalam talian. Dalam pembelajaran, kita perlu ada ruang untuk berdepan dengan guru secara fizikal untuk lebih memahami. Tapi pada hari-hari kelas dalam talian, ia tetap membantu kerana adakala saya sibuk di tempat kerja atau rumah,” ujarnya.

Laluan Pembelajaran Sistematik dan Terbukti

IPIP adalah sebuah institusi pengajian Islam berdaftar serta diiktiraf yang diasaskan oleh Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura (Pergas). Ia menawarkan laluan pengajian tersusun buat masyarakat umum, termasuk remaja dan dewasa, pekerja, atau sesiapa sahaja yang ingin memulakan atau menyambung pengajian agama secara formal.

Struktur pengajiannya merangkumi peringkat asas hingga siswazah – Program Takrif Islam (PTI), Sijil Pengajian Islam Remaja (SPIR), Sijil Pengajian Islam (SPI), Sijil Lanjutan Pengajian Islam (SLPI), Diploma Pengajian Islam (DPI) dan Sarjana Muda (BIRKH).

IPIP turut menawarkan PTI dalam talian sepenuhnya (PTI Online).

PTI adalah program pengenalan asas yang dirangka untuk individu belum mempunyai latar belakang pendidikan agama.

Cik Haryani memulakan pengajiannya dengan PTI tiga tahun lalu, sebelum meneruskan ke program Sijil Pengajian Islam (SPI). Kini, beliau mengikuti program Sijil Lanjutan Pengajian Islam (SLPI).

Kesan Pengajian dalam Kehidupan Harian

Beliau berkata: “Lagi banyak saya belajar, lagi mendalam saya pelajari. Saya ubah diri dengan sendirinya, sampai sekarang saya cuba pelan-pelan sandarkan seluruh kehidupan saya kepada cara kehidupan yang diajar dan ’approve’, atau diluluskan, dalam agama.”

Perubahan itu menyentuh seluruh peranannya, sebagai peniaga, pekerja, isteri, anak, kakak dan adik.

Namun, perjuangan ilmunya datang dengan cabaran tersendiri.

“Cabarannya datang apabila dekat dengan peperiksaan. Saya tak boleh mengikuti banyak temu janji atau datang pejabat selalu sebab kena ulang kaji dan saya pula ‘over achiever’. Jadi tak boleh belajar ala kadar, nak kena ‘all out’! (bersungguh-sungguh),” katanya.

Aspirasi Dipupuk Semula

Di sebalik kesungguhannya, ada satu impian lama yang kembali menyala.

“Saya ingin teruskan hingga ke peringkat diploma dan jika saya lulus diploma, saya nak ambil ijazah dalam perundangan Islam atau yang berkaitan. Saya juga mahu cuba dapatkan pensijilan untuk menjadi ustazah. Dulu kecil-kecil ada angan-angan nak jadi ustazah… tapi tak terjadi, jadi sekarang nak cubalah!” tambah Cik Haryani.

Perjalanan ilmunya kini bukan bagi memenuhi minat sahaja, tetapi menghidupkan kembali impian silam yang pernah terhenti.

SEKILAS

– Untuk mereka yang mencari laluan pembelajaran Islam sistematik dan berstruktur, dengan campuran bersemuka dan dalam talian

– Bagi sesiapa yang ingin mendalami agama secara bertahap dan berpandukan bimbingan asatizah berpengalaman, IPIP menawarkan laluan pengajian yang sesuai untuk masyarakat pelbagai lapisan