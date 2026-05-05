Topic followed successfullyGo to BHku
Semangat juang mangsa tragedi Gunung Kinabalu dinobat Berita Terbaik BH
Semangat juang mangsa tragedi Gunung Kinabalu dinobat Berita Terbaik BH
May 5, 2026 | 10:11 PM
Semangat juang mangsa tragedi Gunung Kinabalu dinobat Berita Terbaik BH
Wartawan Berita Harian, Syed Muhammad Firdaus Syed Siraj Uddin, meraih Anugerah Berita Terbaik EMTM 2025 pada 5 Mei bagi laporannya mengenai dua mangsa tragedi Gunung Kinabalu 2015, yang kembali mendaki gunung itu selepas tempoh sedekad untuk merealisasikan impian yang tidak kesampaian. - Foto BH oleh ADAM MIFZAL FAIZAL
Tragedi Gunung Kinabalu pada 5 Jun 2015 yang meragut nyawa tujuh pelajar dan dua guru Sekolah Rendah Tanjong Katong masih terpahat di ingatan ramai hingga ke hari ini.
Siapa sangka dua mangsa yang terselamat, Encik Emyr Uzayr Mohamad Sadri, dan Encik Prajesh Dhimant Patel, teguh meneruskan perjuangan mendaki gunung itu sedekad selepas kejadian yang meruntun jiwa mereka.
Laporan berkaitan
Mangsa gempa Kinabalu tawan puncak gunung sedekad selepas tragediMay 22, 2025 | 6:40 PM
Dulu naib juara kem wartawan BH, kini diiktiraf Wartawan Terbaik May 5, 2026 | 9:15 PM