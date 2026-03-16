Sentuhan Syawal hiasi tren, bas awam
Suasana Hari Raya semakin hangat dirasakan di sana sini, termasuk di dalam MRT dan beberapa perkhidmatan bas.
Dari 16 Mac hingga 3 Mei, penumpang akan ‘disambut’ dengan hiasan Lebaran dalam kereta api terpilih di kesemua enam rangkaian rel serta perkhidmatan bas 30, 51, 67, 147, 190, 960 dan 963.
Ia hasil kerjasama oleh Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) dengan Taman Warisan Melayu dan pengendali pengangkutan awam – termasuk SMRT, SBS Transit, Tower Transit Singapore, dan Go-Ahead Singapore.
Menurut kenyataan oleh LTA pada 16 Mac, pengangkutan awam dihias sebagai meraikan tradisi serta mencerminkan kepentingan menjalin hubungan keluarga dan komuniti semasa Hari Raya Aidilfitri.