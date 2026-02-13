SPH Logo mobile
Serang wanita di Sims View: Lelaki didakwa dengan cubaan bunuh

Singapura

Feb 13, 2026 | 4:07 PM

Singapore, attack, serangan, kapak, axe, Sims View, cubaan bunuh, attempted murder
Serangan itu berlaku pada 11 Februari di sebuah rumah teres di Sims View. - Foto SHIN MIN DAILY NEWS

Seorang lelaki yang didakwa menyerang seorang wanita yang dikenali dengan kapak di kediaman Sims View telah didakwa dengan cubaan membunuh pada 13 Februari.

Panneer Selvam Ayyappan, 30 tahun, dituduh menyerang Cik Fajar Nur Aini, juga 30 tahun, dengan mengelar kepala, leher dan lengan wanita tersebut pada 11 Februari.

Mangsa mengalami kecederaan dan telah dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. 

Dokumen mahkamah tidak menyatakan sebab-sebab di sebalik tindakan yang didakwa dilakukan oleh Panneer.

Serangan itu berlaku sekitar 7.05 pagi di sebuah rumah teres.

Pendakwa polis memohon agar Panneer ditahan reman selama seminggu bagi membolehkan polis menyelesaikan siasatan mereka.

Kesnya akan disebut semula pada 20 Februari.

Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjarakan seumur hidup atau dipenjarakan sehingga 20 tahun bersama denda dan sebatan.

SERANGcederaSIMS AVENUE
